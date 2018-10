Les anges et l’Égypte antique

Enoch le patriarche

A l’origine des textes égyptiens, mais aussi éthiopiens, hébreux et arabes se trouve un personnage à qui l’on doit pour la connaissance des anges : Le patriarche Enoch. Écarté des canons bibliques, son livre décrit la chute des anges et leurs rapports avec les femmes, des premiers temps qui enfantèrent une génération de géants. Pour Enoch, ce sont ces fameux anges déchus qui apprirent aux êtres humains l’usage des armes, la sorcellerie, l’astronomie et les plantes médicinales. Ils provoquèrent la colère divine à l’origine du déluge. C’est aussi dans le livre d’Enoch que sont cités les 4 principaux archanges : Michaël, l’ange clément et patient ; Raphaël, l’ange qui préside aux douleurs et aux blessures des hommes ; Gabriel, celui qui préside à tout ce qui est puissant ; Uriel, en charge de la pénitence et de l’espérance de ceux qui héritent de la vie éternelle.



L’ange Gabriel

L’ange Gabriel est connu de tous. Il est celui que l’on retrouve abondamment dans tous les livres sacrés, à commencer par l’Ancien Testament et le Coran. Il est de même cité dans les livres d’Enoch et on trouve sa trace dans les plus anciens textes cunéiformes mis au jour par les archéologues. Le rôle de Gabriel est primordial, il est le messager officiel de Dieu, ou des Dieux selon les époques. Il apparaît au prophète Daniel « J’entendis une voix d’homme du milieu de l’Oulaî ; elle cria et dit : « Gabriel, fais-lui comprendre la vision ». Il réapparaît ensuite dans l’Ancien testament. Dans le Nouveau Testament, Gabriel joue un rôle de premier plan. Il révèle à Zacharie la grossesse prochaine de sa femme, mère de Jean-Baptiste. Il est l’ange de l’annonciation, abondamment représenté dans l’art religieux chrétien. Il porte la nouvelle de la naissance du Christ à plusieurs acteurs de l’Évangile. Dans le Coran également, Dgibril ou Gabriel, est celui qui transmet la parole. C’est d’ailleurs lui qui dicte les textes fondateurs de la religion musulmane au prophète Mahomet pendant 22 ans. Dans la kabbale, il est l’ange régent du chœur des anges. C’est donc aussi le chef des anges gardiens. Chez Enoch, il est décrit comme « préposé au paradis, aux serpents et aux chérubins », celui qui « est préposé à toute force ». Il est un des rares anges à avoir été représenté en femme.