Les dirigeants de la CEDEAO ont levé, les sanctions économiques et financières imposées au Mali.

La première conséquence de la décision prise par les chefs d’Etat et de gouvernement est bien évidemment la réouverture des frontières. Les frontières terrestres et aériennes vont s’ouvrir à nouveau même si certaines n’étaient pas totalement fermées.

Le Mali pourra à nouveau bénéficier des investissements de la BIDC et la BOAD. Les banques centrales et commerciales de la CEDEAO doivent aussi libérer les avoirs du Mali gelés depuis le 9 Janvier 2022. A nouveau les transactions commerciales avec les pays membres de la CEDEAO reprendront. Il faut aussi s’attendre les prochains jours au retour de plusieurs ambassadeurs au Mali.

Les sanctions individuelles contre les militaires ne seront levées qu’après le retour des civils au pouvoir. Le retour à l’ordre constitutionnel exige la non-participation des militaires aux élections présidentielles. C’est du moins ce que veut la charte selon Jean-Claude Kassi Brou. Pour le moment c’est le peuple Malien qui se réjouit puisque la cherté de la vie était une réalité de plus en plus difficile à supporter. Comme en Août-Septembre 2020 après le premier coup d’Etat les sanctions ont plus fragilisé la population que les dirigeants.