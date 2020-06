Les funérailles de George Floyd

Houston où une foule compacte est en ce moment rassemblée dans le calme pour rendre un dernier hommage à George Floyd. La dépouille de celui qui est devenu en deux semaines une icône de la lutte contre le racisme et les violences policières est esposée en ce instant dans une église dans la grande ville du texax où il avait passé son enfance.





Ce sont des dizaines de milliers de personnes faisant la queue, masqués qui ont pratiquement attendu des heures avant d’entrer dans l’église par groupe de 15, pour mesure de précaution du Covid-19 afin de dire un dernier au-revoir a George dans un cercueil doré. << je suis ici pour rendre un hommage à Monsieur George Floyd. C’est important parce-que je vois tout ça tous le temps. Là-bas, je vois le nom de George Floyd mais ça pourrait être le mien, celui de mon frère ou de mon père >>, a témoigné un participant présent pour se recueillir devant le corps de George Floyd.





Les funérailles se tiendront dans quelques heures voyant seulement les membres de la famille et amis de la famille Floyd dans l’église Fountain of Grace et restera fermé au public qui pourraient suivre la cérémonie sur des écrans géants installé à l’extérieur. Ce sont des centaines de milliers de gens qui pourraient être présent pour accompagner Floyd dans sa dernière demeure à côté de sa mère à Houston- Pearland.