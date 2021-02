Les pompiers sauvent trois chats d'un immeuble en feu

Personne ne se trouvait sur les lieux car l'incendie - décrit comme accidentel et causé par un appareil de cuisine - s'est propagé dans toute la maison.



Les trois animaux ont été oxygénés à l'aide de masques spécialisés avant d'être emmenés chez un vétérinaire qui leur a donné le feu vert mercredi. Un grand bravo aux équipes de pompiers de Central, Birley Moor et Lowedges qui ont effectué un sauvetage parfait", a déclaré le service d'incendie et de sauvetage du South Yorkshire sur son flux Twitter.



Un porte-parole de la RSPCA a fait l'éloge de ces actions : "Les actions rapides des équipes de pompiers ont sans aucun doute sauvé les chats, ce qui est une excellente nouvelle", a-t-il ajouté : "Nous travaillons souvent avec les services d'incendie et sommes parfois appelés à participer à des sauvetages impliquant des animaux.



"Dans ce cas, nous n'avons pas été appelés, mais nous savons que les équipes ont pu sortir les chats rapidement et leur ont donné de l'oxygène vital pour qu'ils puissent se rétablir".



Les pompiers ont été appelés pour aider un propriétaire qui avait escaladé un arbre pour sauver son animal, mais qui s'est retrouvé coincé à 10 mètres de hauteur.



Les pompiers ont été appelés à aider un propriétaire qui avait escaladé un arbre pour sauver son animal, mais qui s'est retrouvé coincé à 10 mètres de hauteur. Les équipes du service d'incendie et de sauvetage du Grand Manchester ont aidé l'homme à descendre à l'aide d'une échelle spécialisée pendant que l'animal regardait l'ensemble de la scène, stupéfait, avant de redescendre tout seul : Stephen Wickham, un sauveteur d'animaux de la RSPCA appelé sur les lieux, a déclaré : "Je travaille pour la RSPCA depuis 25 ans et pendant cette période, j'ai été appelé à de nombreux sauvetages de chats