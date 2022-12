Les raisons pour lesquelles les émissions de CO2 de la France n’ont guère diminué en 2022

Pour les plus écologiques aucune raison ne devrait justifier une inaction climatique mais la réalité au fond est autre. Il faut remarquer dans un premier temps que la France était confrontée à une indisponibilité de son parc de 56 réacteurs nucléaires. Il y avait des problèmes de microfissures, ce qui n’est pas resté sans impact sur la production d’électricité. Il fallait combler ce manque nécessaire en consommant plus de gaz pour produire l’électricité. Avec 26 réacteurs à l'arrêt, c'est environ 12% de plus de production d’énergie.

La guerre en Ukraine y trouve aussi une part de responsabilité. Cette guerre a provoqué une crise énergétique sans pareille. La fermeture de la centrale à charbon de Saint-Avold en Moselle ne pouvait plus être possible. Le choix de non fermeture fait par le gouvernement pour l’hiver ne manque tout de même pas de pertinence. Il faut regarder aussi du côté des transports où le Citepa dénonce une augmentation d’émission de gaz allant à 4%.

L’effort de la France est resté invisible au regard de ses objectifs visant à réduire de 40% ses émissions de gaz d’ici 2030.