Les risques de ChatGPT pour les enseignants

Par le passé, il y avait des méthodes et techniques pour identifier le copier-coller de l’étudiant et de l’élève. Le dispositif est en train de perdre ses forces avec l’amélioration de la technologie. Il va de soi dans la mesure où chatGPT ne reste pas superficiel dans ses réponses aux questions posées. A chaque question correspond une réponse et une analyse plus ou moins approfondie. C’est appréciable pour le monde numérique mais dangereux pour celui éducatif. Cette innovation sonne comme un encouragement aux partisans de moindre effort.

L’enseignant ne peut malheureusement rien contre cette avancée technologique. Néanmoins il faut considérer la situation autrement pour en prendre le dessus. C’est le moment pour les enseignants de développer d’autres stratégies pouvant les aider à détecter les devoirs rédigés à partir de ChatGPT. C’est bien possible si on réfléchit au lieu de se plaindre. C’est le moment d’améliorer aussi les systèmes anti-triche. C’est avant tout une bonne guerre puisqu’il existe depuis plusieurs années des logiciels anti-triche qu’il faut maintenant mettre à jour.

Déjà dans les tournures de phrases de ChatGPT et dans son vocabulaire, il y a des failles dont on peut se servir.