Liban : les manifestants antipouvoir de retour dans la rue, après le confinement.

Liban : Le retour des manifestants antipouvoir dans les rues après le confinement.



Les Libanais sont de retour dans la rue pour protester contre le gouvernement. Ils estiment que ce dernier est impuissant face à l'effondrement économique du pays. Il s'agit là de la toute première manifestation depuis l'allègement des mesures barrières afin de lutter contre le Covid-19.



Une forte mobilisation s'est remarquée sur la place des Martyrs entraînant des affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre, qui ont usés de gaz lacrymogènes et de balle en caoutchouc. Vu que des heurts avaient éclatés entre les manifestants et un groupe de partisans du mouvement chiite du Hezbollah.



Selon un porte-parole de la croix rouge Libanaise, on dénombre au total 48 blessés et 37 personnes soignées sur place.



Il faut noter que parmi les manifestants venus de différents horizons, certains ont appelés au désarmement du Hezbollah. Ce qui ne fait pas partir des demandes principales du soulèvement qui avait été déclenché en octobre dernier dans le but de dénoncer l'incompétence et la corruption d'une classe politique.



Des manifestants disent "non au Hezbollah et à ses armes"



La police s'est interposée entre les groupes de manifestants et les partisans du puissant mouvement chiite venus d'un quartier voisin, afin d'eviter l'escalade alors que des jets de pierres commençaient déjà à être échangés par les deux partis.



Brandissant le drapeau jaune du mouvement certains partisans ont scandés : "Chiite, chiite".



La question des armes détenues par le Hezbollah représente un des principaux sujets de discordes divisant la classe politique. Le groupe chiite est la seule faction n'ayant pas abandonné son arsenal militaire après la guerre civile (1975-1990).



Une manifestante de 57ans du nom de Sana brandissait une pancarte sur laquelle était écrite "Non au Hezbollah, non à ses armes". "Les armes doivent être uniquement au mains de l'armée", a-t-elle déclarée à l'AFP.



Les manifestants réclament un gouvernement qui élimine la corruption, pas qui la protège



On pouvait lire sur une pancarte : "Pour un gouvernement qui élimine la corruption, pas qui la protège".



Il faut souligner que la majorité des manifestants avaient des masques afin de se protéger contre le Coronavirus.



Des manifestants armés de cailloux, qui saccageaient les vitrines, près de la place des Martyrs, à l'entrée d'une rue menant au Parlement, ont été dispersés par des tirs de gazs lacrymogènes.



Une étudiante de 21ans a confié à l'AFP : "Nous manifestons pour obtenir nos droits, des soins médicaux, l'éducation, le travail, les droits les plus basiques dont un être humain a besoin pour rester en vie".