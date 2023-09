Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Lifting cervico facial, questions et réponses

Si vous envisagez de subir un lifting, vous souhaitez probablement en savoir plus sur ce qui vous attend. Editoweb vous répond ici aux questions les plus fréquemment posées par des patients au sujet des liftings.





Qu'est-ce qu'un lifting ?

Un lifting du visage, plus connu sous le nom technique de rhytidectomie, est une intervention chirurgicale qui s'attaque aux signes les plus visibles du vieillissement dans la partie inférieure du visage et la partie supérieure du cou. Au cours d'un lifting, on répare les muscles faciaux relâchés et on élimine l'excès de peau et les dépôts graisseux. La peau restante est redrapée pour obtenir un profil plus mince, plus lisse et d'apparence plus jeune.



Suis-je un bon candidat ?

Les meilleurs candidats pour un lifting sont les hommes et les femmes qui sont en bonne santé physique et mentale, mais qui ont remarqué des changements permanents dans l'apparence de leur visage en raison d'une combinaison de gravité et de vieillissement. Bien que personne ne puisse arrêter complètement le processus de vieillissement, un lifting permet d'effacer plusieurs années de votre apparence et de vous donner l'impression d'être rafraîchi et rajeuni. Les candidats idéaux pour un lifting doivent présenter une laxité musculaire notable ou un excès de peau dans le bas du visage, tout en conservant une bonne élasticité de la peau pour des résultats optimaux.



Un lifting va-t-il me débarrasser de mes pattes d'oie et de mes rides frontales ?

Bien qu'il s'agisse d'une idée fausse très répandue au sujet du lifting, la partie supérieure du visage n'est pas améliorée par un lifting. En revanche, un lifting frontal, avec ou sans chirurgie des paupières, est idéal pour rajeunir la partie supérieure du visage et le contour des yeux.



Puis-je combiner un lifting avec d'autres interventions ?

Tout à fait. Bien que le lifting soit généralement considéré comme une solution unique pour tous les signes de vieillissement de votre apparence, ce n'est pas le cas. En réalité, le lifting est une intervention hautement personnalisée qui doit être adaptée aux besoins de chaque patient pour obtenir les meilleurs résultats. Cela signifie souvent qu'il faut combiner des procédures qui s'adressent à la partie supérieure du visage et à la partie inférieure, ou même inclure des procédures de rajeunissement qui s'adressent à d'autres problèmes liés à l'âge, comme le relissage de la peau au laser pour améliorer le teint de la peau et atténuer les taches de vieillesse. Dans certains cas, le docteur peut avoir recours à la liposuccion pour affiner les contours du visage ou recommander un lifting du cou pour un niveau de correction supplémentaire. L'adoption d'une approche combinée est non seulement courante, mais elle est souvent préférée par les chirurgiens esthétiques.



À quoi dois-je m'attendre pendant l'intervention ?

Avant l'intervention, le chirurgien esthétiquel discutera avec vous de vos objectifs en matière d'apparence afin de bien comprendre ce que vous attendez de l'intervention. La technique et la durée de l'intervention chirurgicale elle-même varient en fonction de l'approche utilisée, de l'existence ou non d'autres procédures, ainsi que du niveau de correction nécessaire. Un Dr Lifting cervico facial vous expliquera l'opération en détail afin que vous sachiez exactement à quoi vous attendre.

Les incisions du lifting sont le plus souvent placées derrière l'oreille ou la racine des cheveux. Par ces points d'accès, Un Dr Lifting cervico facial peut resserrer les muscles relâchés à l'aide de points de suture internes soigneusement disposés. Ensuite, les dépôts graisseux sont éliminés chirurgicalement ou par liposuccion. La peau est lissée et redrapée sur le cadre désormais plus ferme du visage, et tout excédent est retiré avant que les incisions ne soient refermées à l'aide de sutures ultrafines.



À quoi dois-je m'attendre pendant la convalescence ?

Après votre lifting, vous pouvez vous attendre à ressentir une légère douleur et un certain inconfort au début, généralement accompagnés de quelques ecchymoses et d'un gonflement. Le Chirurgien esthétique peut vous demander de dormir avec la tête et le cou surélevés pendant la première semaine afin de réduire le gonflement et de favoriser la cicatrisation. La plupart des patients ayant subi un lifting reprennent leurs activités quotidiennes normales au bout d'une semaine ou deux, mais il convient d'attendre que vous vous sentiez plus à l'aise avant d'entreprendre des activités plus intenses.



Aurai-je des cicatrices après mon lifting ?

Les cicatrices sont inévitables après toute intervention chirurgicale, mais le chirurgien esthétique met tout en œuvre pour que vous puissiez guérir en beauté. Il place également avec soin les incisions là où elles seront cachées par la ligne des cheveux ou par la structure naturelle de votre visage (par exemple, derrière les oreilles). La plupart des hommes et des femmes sont tellement satisfaits du résultat final qu'ils ne se soucient pas des cicatrices.



Dans combien de temps les résultats seront-ils visibles ?

Vous devriez remarquer une différence presque immédiatement après l'intervention, les effets devenant plus apparents à mesure que l'œdème postopératoire se dissipe. La plupart des patients peuvent constater les résultats définitifs au bout de quelques mois.

En savoir plus :

Un lifting du visage, plus connu sous le nom technique de rhytidectomie, est une intervention chirurgicale qui s'attaque aux signes les plus visibles du vieillissement dans la partie inférieure du visage et la partie supérieure du cou. Au cours d'un lifting, on répare les muscles faciaux relâchés et on élimine l'excès de peau et les dépôts graisseux. La peau restante est redrapée pour obtenir un profil plus mince, plus lisse et d'apparence plus jeune.Les meilleurs candidats pour un lifting sont les hommes et les femmes qui sont en bonne santé physique et mentale, mais qui ont remarqué des changements permanents dans l'apparence de leur visage en raison d'une combinaison de gravité et de vieillissement. Bien que personne ne puisse arrêter complètement le processus de vieillissement, un lifting permet d'effacer plusieurs années de votre apparence et de vous donner l'impression d'être rafraîchi et rajeuni. Les candidats idéaux pour un lifting doivent présenter une laxité musculaire notable ou un excès de peau dans le bas du visage, tout en conservant une bonne élasticité de la peau pour des résultats optimaux.Bien qu'il s'agisse d'une idée fausse très répandue au sujet du lifting, la partie supérieure du visage n'est pas améliorée par un lifting. En revanche, un lifting frontal, avec ou sans chirurgie des paupières, est idéal pour rajeunir la partie supérieure du visage et le contour des yeux.Tout à fait. Bien que le lifting soit généralement considéré comme une solution unique pour tous les signes de vieillissement de votre apparence, ce n'est pas le cas. En réalité, le lifting est une intervention hautement personnalisée qui doit être adaptée aux besoins de chaque patient pour obtenir les meilleurs résultats. Cela signifie souvent qu'il faut combiner des procédures qui s'adressent à la partie supérieure du visage et à la partie inférieure, ou même inclure des procédures de rajeunissement qui s'adressent à d'autres problèmes liés à l'âge, comme le relissage de la peau au laser pour améliorer le teint de la peau et atténuer les taches de vieillesse. Dans certains cas, le docteur peut avoir recours à la liposuccion pour affiner les contours du visage ou recommander un lifting du cou pour un niveau de correction supplémentaire. L'adoption d'une approche combinée est non seulement courante, mais elle est souvent préférée par les chirurgiens esthétiques.Avant l'intervention, le chirurgien esthétiquel discutera avec vous de vos objectifs en matière d'apparence afin de bien comprendre ce que vous attendez de l'intervention. La technique et la durée de l'intervention chirurgicale elle-même varient en fonction de l'approche utilisée, de l'existence ou non d'autres procédures, ainsi que du niveau de correction nécessaire. Un Dr Lifting cervico facial vous expliquera l'opération en détail afin que vous sachiez exactement à quoi vous attendre.Les incisions du lifting sont le plus souvent placées derrière l'oreille ou la racine des cheveux. Par ces points d'accès, Un Dr Lifting cervico facial peut resserrer les muscles relâchés à l'aide de points de suture internes soigneusement disposés. Ensuite, les dépôts graisseux sont éliminés chirurgicalement ou par liposuccion. La peau est lissée et redrapée sur le cadre désormais plus ferme du visage, et tout excédent est retiré avant que les incisions ne soient refermées à l'aide de sutures ultrafines.Après votre lifting, vous pouvez vous attendre à ressentir une légère douleur et un certain inconfort au début, généralement accompagnés de quelques ecchymoses et d'un gonflement. Le Chirurgien esthétique peut vous demander de dormir avec la tête et le cou surélevés pendant la première semaine afin de réduire le gonflement et de favoriser la cicatrisation. La plupart des patients ayant subi un lifting reprennent leurs activités quotidiennes normales au bout d'une semaine ou deux, mais il convient d'attendre que vous vous sentiez plus à l'aise avant d'entreprendre des activités plus intenses.Les cicatrices sont inévitables après toute intervention chirurgicale, mais le chirurgien esthétique met tout en œuvre pour que vous puissiez guérir en beauté. Il place également avec soin les incisions là où elles seront cachées par la ligne des cheveux ou par la structure naturelle de votre visage (par exemple, derrière les oreilles). La plupart des hommes et des femmes sont tellement satisfaits du résultat final qu'ils ne se soucient pas des cicatrices.Vous devriez remarquer une différence presque immédiatement après l'intervention, les effets devenant plus apparents à mesure que l'œdème postopératoire se dissipe. La plupart des patients peuvent constater les résultats définitifs au bout de quelques mois.En savoir plus : https://médicalement.fr/mini-lifting-ou-lifting-quelle-difference/



josie bonet

Lu 45 fois









Flashback : < > Bienfaits psychologiques de la chirurgie esthétique Augmentation mammaire ? Choisir un chirurgien esthétique à Lausanne Liposuccion homme ou femme à Genève, choisir un chirurgien Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique