Lifting des seins à Genève, trouver un spécialiste ?

Appelée également mastopexie, cette technique consiste à remonter, remodeler et reconstituer la forme et le volume du sein qui s'affaisse (ptose). Avec le temps, des facteurs tels que la génétique, l'âge, la perte de poids, la grossesse ou la mauvaise qualité de la peau peuvent entraîner un affaissement ou un "vide" du sein, dans la plupart des cas de manière progressive.



Pour restaurer et remonter les seins, il faut soulever et repositionner le tissu mammaire, le redistribuer et enlever l'excès de peau qui donne au sein un aspect flasque.



Dans certains cas, une augmentation par implants peut être réalisée en même temps. L'implant permet d'améliorer le volume du pôle supérieur (qui manque normalement en raison d'une grossesse ou d'une perte de poids), ce qui permet d'obtenir un résultat très harmonieux et d'apporter non seulement du volume mais aussi de la consistance à la poitrine.



Pour restaurer et remonter les seins, différentes techniques peuvent être utilisées, que nous évaluerons individuellement en fonction des caractéristiques de chaque patiente.







Qu'est-ce que la mastopexie ?



La mastopexie est une intervention chirurgicale à but clairement esthétique visant à réaliser un lifting des seins, ce qui permet de retrouver une apparence plus jeune, en éliminant l'excès de peau et en déplaçant les tissus affaissés pour des raisons telles que : l'allaitement, les changements de poids ou la dégénérescence évolutive liée à l'âge.



Cette technique de lifting mammaire permet également d'augmenter le volume des seins lors de la même intervention à l'aide d'implants, et même de réduire la taille de l'aréole, si elle est trop grande.



Quelles sont les femmes qui peuvent subir une mastopexie ?



En principe, l'opération de lifting des seins s'adresse aux femmes qui ne sont pas enceintes ou qui prévoient de l'être prochainement, qui sont en bonne santé, qui ont un poids équilibré, qui ne fument pas et, bien sûr, qui n'ont pas de seins tombants.



Toutefois, le fait d'avoir subi une mastopexie n'affecte en rien les possibilités de produire du lait plus tard lors de nouvelles grossesses si vous souhaitez allaiter votre enfant.



Comme il s'agit d'une chirurgie volontaire à des fins esthétiques, la décision est personnelle et ne doit pas être influencée par qui que ce soit.



Lorsque l'on décide de subir ce type d'intervention, la première chose à faire est de consulter un chirurgien plasticien et esthétique, qui effectuera d'abord une analyse complète afin de déterminer les possibilités de réussir cette opération sur un sein tombant, en écartant les risques éventuels.



Le spécialiste en chirurgie plastique esthétique et reconstructive procédera à un examen du degré de fermeté de votre peau, vous posera des questions sur votre état de santé et vos antécédents médicaux, et demandera certains tests pour compléter son évaluation.



Il vous expliquera également des informations spécifiques sur la période préopératoire de la mastopexie, le déroulement de l'intervention, les éventuels effets indésirables et la convalescence. N'hésitez donc pas à poser toutes vos questions afin de dissiper tous vos doutes.



Et le Lipofilling mammaire ?

Il est aujourd'hui possible d'obtenir le volume mammaire souhaité en utilisant la graisse de la patiente, sans avoir recours à des prothèses mammaires ou en complément d'autres techniques mammaires (lifting des seins).



Cette technique consiste à transférer la propre graisse de la patiente (lipostructure mammaire ou lipofilling mammaire) dans les seins.



S'il existe un excès de graisse dans d'autres régions du corps, comme l'abdomen ou les cuisses, il est possible de l'enlever par liposuccion et de la transférer ensuite dans les seins.



Pour ce faire, nous utilisons de petites cicatrices qui deviennent imperceptibles avec le temps.

