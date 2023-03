Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Lifting des seins pourquoi la faire ?

Une mastopexie est une intervention chirurgicale visant à soulever le tissu mammaire et à le repositionner plus près de la paroi thoracique. La mastopexie peut être pratiquée seule ou combinée à une autre intervention telle qu'une mammoplastie d'augmentation. Après une mastopexie, vos seins paraîtront plus jeunes et plus pleins.



Qu'est-ce qu'un lifting des seins ? Le lifting des seins, également appelé mastopexie et parfois mastopexie avec augmentation, est une intervention chirurgicale visant à remodeler les seins qui ont perdu leur fermeté et leur élasticité. Les seins peuvent s'affaisser ou tomber à la suite d'une grossesse, d'une perte de poids ou du vieillissement.

Le lifting mammaire peut être pratiqué sur des femmes de tous âges qui souhaitent améliorer la forme, le contour et la position de leurs seins. L'intervention peut aider à restaurer la plénitude perdue lors d'une grossesse ou d'une perte de poids et peut améliorer l'image de soi en redonnant à la poitrine un décolleté d'apparence jeune.

Comment savoir si j'ai besoin d'un lifting des seins ? Le lifting des seins est une intervention chirurgicale qui consiste à retirer l'excès de peau et de tissu des seins, à remodeler le mamelon et l'aréole et à repositionner le complexe mamelon-aréole. L'intervention peut également être réalisée avec une augmentation (ajout de graisse ou d'implants) ou une réduction (retrait de graisse).

L'intervention convient aux femmes dont les seins se sont affaissés à la suite d'une perte de poids ou d'une grossesse, ou en raison du vieillissement normal. Elle peut également être pratiquée si vous n'êtes pas satisfaite de la forme de vos seins.

Si vous envisagez de subir cette intervention, il est important, pour vous comme pour votre chirurgien, que vous connaissiez parfaitement tous les aspects du lifting mammaire avant de décider si ce type d'intervention vous convient.

Un lifting des seins est-il indiqué dans mon cas ? Si vous avez des seins tombants, un lifting mammaire peut vous aider à leur redonner forme et éclat.

Le lifting mammaire est souvent associé à d'autres interventions, telles qu'une augmentation ou une réduction, afin d'obtenir les meilleurs résultats pour votre morphologie. Un lifting mammaire peut être indiqué si l'une ou plusieurs des conditions suivantes s'appliquent à vous :

Vos seins sont affaissés et pendent en dessous du niveau de la paroi thoracique lorsque vous êtes debout ou couchée. Cela peut nuire à leur forme et à leur symétrie.

Cependant, si les deux côtés de votre corps ont des tailles différentes (asymétrie), il est préférable de ne pas subir d'intervention chirurgicale seule, mais plutôt de travailler avec un chirurgien expérimenté qui vous conseillera sur le type d'intervention qui conviendrait le mieux à chaque côté avant de décider ensemble de la quantité de tissu à retirer de chaque sein au cours de l'opération. Puis-je subir un lifting des seins si j'ai eu des enfants ou si j'ai allaité ? Vous pouvez subir un lifting des seins si vous avez eu des enfants ou si vous avez allaité.

L'allaitement peut provoquer un affaissement, des vergetures et une inversion du mamelon.

L'allaitement peut également entraîner des irrégularités au niveau des seins. Existe-t-il différents types de lifting mammaire ? Il existe plusieurs types de lifting des seins, notamment

Mastopexie. Également connue sous le nom de "lifting des seins", cette intervention est efficace pour corriger l'affaissement des seins en repositionnant et en resserrant l'enveloppe cutanée. Elle peut également consister à retirer l'excès de graisse et de tissu, à repositionner le complexe mamelon-aréole, à redonner de la projection à vos seins, à améliorer leur forme et leur symétrie en retirant l'excès de peau ou en les étirant s'ils sont trop plats, afin de leur donner une apparence plus jeune. Quelles sont les procédures à suivre pour obtenir un lifting des seins ? Pour déterminer si vous avez besoin d'un lifting mammaire, il est important de consulter un chirurgien plasticien. Votre médecin peut vous aider à déterminer si vous êtes candidate à l'intervention et répondre à toutes les questions qui se posent au cours de la consultation.

Si vos seins ont perdu leur forme et leur fermeté à la suite d'une grossesse ou d'une perte de poids, il est peut-être temps de procéder à un lifting mammaire. Si vous avez naturellement des seins volumineux mais que vous souhaitez les réduire, une augmentation en même temps qu'un lifting pourrait vous convenir ! La meilleure façon de déterminer si cela vaut la peine d'être entrepris est de consulter un chirurgien plasticien expérimenté et certifié par le conseil d'administration afin de discuter des options disponibles dans son cabinet.

Quelles sont les procédures à suivre pour obtenir un lifting mammaire ? Devrai-je rester à l'hôpital après l'opération ? Vous devrez suivre les procédures suivantes :

Il est préférable que quelqu'un vous ramène chez vous après l'opération, car les médicaments contre la douleur peuvent vous empêcher de conduire vous-même.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de restrictions sur les aliments et les boissons que vous pouvez consommer avant ou après l'opération. Votre médecin vous donnera des instructions spécifiques à ce sujet, alors n'oubliez pas de lui demander s'il y a des changements alimentaires qui s'appliquent spécifiquement à votre intervention.

Ne buvez pas d'alcool lorsque vous vous remettez d'un lifting mammaire, car cela pourrait entraîner des complications hémorragiques ou des infections au niveau des incisions pratiquées lors de la mastopexie (ou "lifting mammaire"). Les cicatrices d'un lifting mammaire s'estompent-elles rapidement ? Combien de temps faut-il pour que les cicatrices d'un lifting mammaire s'estompent ? Les cicatrices s'estompent généralement en l'espace d'un an et peuvent être recouvertes de maquillage. Si vous êtes préoccupé par l'apparence de vos cicatrices, nous vous recommandons de porter un maillot de bain pendant la période de cicatrisation. Les cicatrices ne sont pas visibles lorsque vous portez ce type de vêtement

Ma nouvelle poitrine sera-t-elle différente de celle que j'avais avant l'intervention ? Mes nouveaux seins seront-ils différents de ceux que j'avais avant mon opération de perte de poids ? Vous aurez des cicatrices, mais elles s'estomperont avec le temps. Vos nouveaux seins seront également différents des anciens parce qu'ils sont plus petits et de forme différente. Il se peut que l'un soit plus grand ou plus petit que l'autre, ou que les deux soient de la même taille mais de forme différente (par exemple, avec un mamelon plus haut que l'autre).

Vous devriez parler de ces questions à votre médecin avant l'opération afin de décider de ce qui vous convient le mieux et de vous assurer qu'il n'y a pas de danger pour votre morphologie à subir cette intervention.

Est-ce que mes nouveaux seins seront différents de ceux que j'avais avant mon opération de perte de poids ? Aurai-je des cicatrices visibles après mon lifting mammaire ? Les cicatrices du lifting mammaire sont généralement cachées dans le pli sous les seins. Si ce n'est pas le cas, elles peuvent être minimisées par une petite incision. Le lifting des seins peut être réalisé en même temps qu'une augmentation ou seul, en fonction de vos objectifs et de vos souhaits concernant votre nouvelle apparence.

Si vous avez des questions sur le bien-fondé d'une mastopexie, n'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui !

Une femme devrait envisager une mastopexie si ses seins se sont affaissés à la suite d'une perte de poids ou d'une grossesse, ou en raison du vieillissement normal. À retenir : Une femme doit envisager une mastopexie si ses seins se sont affaissés à la suite d'une perte de poids ou d'une grossesse, ou en raison du vieillissement normal.

L'intervention est réalisée sous anesthésie générale.

La patiente peut rentrer chez elle le jour même.

Elle dure environ une heure. Conclusion La mastopexie peut être une excellente option pour les femmes qui souhaitent redonner à leurs seins leur forme et leur taille d'origine. La meilleure façon de déterminer si cette intervention vous convient est de consulter un chirurgien plasticien expérimenté qui pourra procéder à un examen approfondi et discuter des avantages et des inconvénients de l'intervention.

En savoir plus :

josie bonet

