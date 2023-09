Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Lifting du visage, trouver un spécialiste

Le Lifting du visage est une spécialité très demandée. Sachez en plus sur cette chirurgie esthétique et obtenez des sites internet à lire pour vous faire une idée.



Les faits sur le lifting Partie 4 - FAQ sur le lifting

Le lifting du visage est l'une des interventions les plus demandées par un Dr chirurgien lifting visage.

Découvrez les questions les plus fréquemment posées sur le lifting :

Qui est un bon candidat pour un lifting ?

Un bon candidat pour un lifting est une personne qui souhaite conserver une apparence plus jeune en éliminant la peau flasque de son visage et de son cou. Un bon candidat doit être en bonne santé physique, ne pas présenter de surpoids excessif et ne pas souffrir d'une affection médicale grave. Les personnes qui obtiennent les meilleurs résultats ont également une bonne élasticité de la peau et des traits du visage bien marqués.

Existe-t-il différents types de lifting ?

Oui, outre les liftings complets, il existe également des liftings moyens et des liftings inférieurs (également connus sous le nom de lifting du cou). Le choix du type de lifting dépend du patient et des résultats qu'il souhaite obtenir. Ils sont souvent pratiqués en association avec d'autres traitements, tels que la liposuccion et les produits de comblement des graisses.

Les liftings peuvent-ils être utilisés pour se débarrasser des bajoues ?

Absolument, les liftings du cou sont particulièrement efficaces pour éliminer les bajoues, surtout lorsque la liposuccion est utilisée en même temps que la procédure. Cependant, même un lifting complet fera un excellent travail pour éliminer la peau flasque indésirable autour du cou. La durée des effets de votre lifting dépend de votre génétique et de votre état de santé général. Pour conserver une apparence aussi jeune que possible, vous devez manger sainement et éviter les mauvaises habitudes, telles que le tabagisme et la consommation excessive d'alcool.

Les liftings font-ils disparaître les rides et les ridules ?

Il s'agit de la question la plus fréquente concernant le lifting. Les liftings ne sont pas conçus pour traiter directement les rides et ridules. Le fait de tirer la peau vers le haut peut éliminer certaines rides plus profondes du visage, mais l'objectif principal est de lisser toute peau affaissée ou lâche sur le visage. Les rides et ridules peuvent être traitées par d'autres traitements cosmétiques, tels que le botox.

Les résultats d'un lifting sont-ils permanents ?

En moyenne, un lifting vous fera paraître 5 à 8 ans plus jeune, mais il n'arrête pas le processus naturel de vieillissement. Par exemple, dans 10 ans, vous aurez probablement l'air plus âgé qu'aujourd'hui, mais plus jeune que si vous n'aviez pas subi de lifting.

Les résultats seront-ils naturels ?

Cela dépend des compétences du chirurgien. Un Dr lifting facial a une grande expérience des liftings et est doublement certifié, vous pouvez donc être sûr que les résultats de votre lifting seront tout à fait naturels.

Aurai-je des cicatrices ?

Chaque fois qu'une incision est pratiquée dans la peau, elle laisse une cicatrice. Cependant, il existe différents types de cicatrices et celles laissées par un lifting sont imperceptibles. De plus, elles sont volontairement placées dans des zones discrètes, comme à la racine des cheveux et derrière les oreilles.

Quels sont les effets secondaires ?

Les effets secondaires les plus courants pendant la convalescence d'un lifting facial sont le gonflement, les ecchymoses et une douleur modérée. Toutefois, le gonflement et les ecchymoses disparaissent rapidement et les analgésiques prescrits ne posent pas de problème non plus.

Existe-t-il des risques sérieux ?

Les complications graves sont la question la plus fréquemment posée par les candidats au lifting. Elles sont assez rares dans le cas des liftings, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a aucun risque. Certains patients peuvent avoir une réaction négative à l'anesthésie et il existe un petit risque d'infection pendant l'opération. Comme indiqué dans diverses FAQ sur le lifting facial, si des symptômes tels qu'un rythme cardiaque irrégulier, des douleurs thoraciques ou des malaises sont ressentis, un médecin doit être contacté immédiatement.

En quoi un lifting est-il différent d'un mini-lifting ou d'un lifting intermédiaire ?

Un lifting facial est un lifting complet des tissus affaissés du visage (joues, bajoues et cou) qui, lorsqu'il est effectué correctement, peut donner d'excellents résultats qui peuvent durer 10 ans ou plus. Un mini-lifting fait généralement référence à une intervention plus limitée, réalisée sous anesthésie locale, qui ne s'attaque principalement qu'aux bajoues. Souvent, ces interventions ne durent pas aussi longtemps que les liftings traditionnels et laissent généralement des cicatrices visibles si le médecin ou l'établissement les pratique rapidement (liftings à l'heure du déjeuner). Le lifting du milieu du visage est une intervention qui s'attaque généralement aux tissus des joues, qui sont souvent la première partie du visage à s'affaisser. Ces interventions sont généralement réalisées par voie endoscopique ou par des incisions autour des yeux.

Qu'est-ce qu'un lifting à un seul point de suture ?

Il s'agit d'un type de mini-lifting qui utilise un seul point de suspension à travers une incision cachée (généralement dans le cuir chevelu) pour remonter les tissus du visage, un peu comme si l'on utilisait du ruban adhésif pour maintenir la peau. Étant donné que l'ensemble du lifting repose sur un seul point de suspension, le lifting est limité dans sa portée et ne dure que le temps du point de suspension, ce qui en fait un résultat de courte durée.

Qu'est-ce qu'un lifting de fin de semaine ?

Semblable au lifting de midi, il s'agit de liftings limités effectués sous anesthésie locale et censés donner lieu à un rétablissement rapide. Ce n'est pas souvent le cas.

Quelle est la durée d'un lifting ?

Un lifting correct (y compris un mini-lifting correctement effectué) devrait durer plus de 10 ans. La plupart des liftings rapides qui privilégient le coût et la rapidité aux résultats peuvent durer entre 6 mois et quelques années.

Comment se déroule le processus de rétablissement ?

Même dans le cas d'un lifting complet, les patients devraient être rétablis à plus de 90 % dans les 7 à 10 jours suivant l'intervention. Le rétablissement peut être plus rapide lorsque l'intervention est moins lourde, comme c'est le cas pour les mini-liftings. Toutefois, les patients doivent tenir compte du fait que quelques jours de convalescence supplémentaires peuvent équivaloir à plusieurs années de résultats.

Combien de temps le gonflement et l'engourdissement durent-ils après un lifting ?

La plupart des gonflements devraient disparaître au bout de deux semaines. L'engourdissement, en particulier autour de l'oreille, peut persister de quelques jours à plusieurs semaines. Ils disparaissent presque toujours.

