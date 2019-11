Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Le courrier des Lecteurs Lifting seno Roma L'operazione viene eseguita quando gravidanze, allattamento, variazioni di peso o ipertrofia o ipotrofia mammaria hanno causato il collasso del seno per eccesso di pelle e perdita di elasticità. L'operazione può essere eseguita a partire dall'età di 17 anni. Generalmente è consigliabile aspettare la fine della gravidanza prima di prendere in considerazione questo aspetto.



Vantaggi della mastopessi / sollevamento del seno

L'operazione di lifting contribuisce alla riassicurazione stessa. Il seno operato rimane naturale, sensibile ai cambiamenti ormonali e alle variazioni di peso.

Risultati attesi di mastopessi / lifting del seno



Il giorno dopo l'operazione, l'attrezzatura è già notevolmente migliorata. Il seno avrà acquisito la sua forma definitiva dopo circa 3 mesi. L'allattamento al seno è ancora possibile dopo l'operazione.

Trattamenti associati



Una riduzione o aumento del volume del seno, così come una correzione dell'asimmetria del seno possono essere trattati allo stesso tempo. La lipostruttura può essere considerata in aggiunta se il volume del seno non è sufficiente nella parte superiore del décolleté. Procedura dell'intervento Lifting del seno

L'operazione dura dalle 2h alle 2h30 e viene eseguita in anestesia parziale (sedazione profonda e anestesia locale). Può essere effettuata in regime ambulatoriale o richiedere al massimo una notte di ricovero ospedaliero. Il chirurgo riduce l'eccesso di pelle presente e pratica un'incisione areolare o verticale. A volte è necessario fare un'incisione nella piega sottomammaria a T rovesciata.

Cosa fare prima dell'operazione?

Si esegue un'analisi del sangue e una consultazione pre-anestetica pianificata. Disegni precisi sono fatti sulla pelle del torace in piedi nella stanza prima di scendere in sala operatoria.

Cosa fare dopo l'operazione?



E' una procedura indolore. I lividi superficiali scompaiono in due o tre settimane. Le medicazioni in silicone proteggono le cicatrici per un periodo da 3 a 4 mesi, al fine di migliorarne la qualità. A poco a poco a poco svaniscono e quasi scompariranno dopo circa 1,5 anni e mezzo. Un reggiseno medico dovrebbe essere indossato durante il primo mese. L'intorpidimento dei capezzoli scompare dopo pochi mesi. Fornito dal nostro fisioterapista esperto, il drenaggio linfatico manuale fin dai primi giorni, seguito dal drenaggio Endermologie® sarà fortemente raccomandato per accelerare il riassorbimento dell'edema e ottimizzare la guarigione.

Complicazioni



Gli ematomi sono molto rari e possono eccezionalmente richiedere un drenaggio chirurgico. L'infezione è rara e sarà trattata con antibiotici. Un'evoluzione della guarigione ipertrofica o cheloide richiede un trattamento locale appropriato (medicazioni al silicone, trattamento Endermologie, iniezione di un antinfiammatorio, laser, tatuaggio permanente).





Maria di Editoweb















