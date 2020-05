Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Infos Business Lifting visage Lausanne Sachez en plus sur le lifting du visage en lisant cet article ! Le lifting visage à Lausanne c'est dans bie ndes discussions.







Un Lifting bien exécuté enlève au moins 10 ans.

Ensuite, la peau, plus élastique, obtient de meilleurs résultats, tandis que le manque de tonicité de la peau facilite la formation des rides : ainsi, le rétablissement du bon degré de tension de la peau aide à prévenir la formation des rides.

Aujourd'hui, une femme entre 40 et 45 ans est à l'apogée de son succès et de son charme : elle a une vie brillante, sans rien envier à une femme de 30 ans, à part la fraîcheur de son visage.

Savez-vous ce que cela signifie d'avoir l'expérience et le charme d'une personne de 40 ans, mais avec le visage d'un 30 ans ?! Une véritable "arme mortelle".

Une autre bonne raison de subir un lifting à cet âge est que le rajeunissement doit être fait dans le moment dans lequel vous pouvez profiter davantage des résultats.

Il faut environ 10 ans après un bon lifting pour revenir à la situation initiale : cela signifie qu'arriver à 50 ans avec le visage que vous aviez à 40 .... n'est pas mal !

D'un point de vue psychologique, émotionnel et social, les femmes ont tendance à vieillir plus lentement que leurs mères ou grand-mères : même le vieillissement du visage doit être ralenti grâce à des interventions cosmétiques planifiées et précoces. La règle est de ne pas trop vieillir pour ne pas trop rajeunir !

Enfin, la personne qui prend soin de son apparence physique et souhaite ralentir son vieillissement tout en conservant une apparence constante, qui ne change pas trop au fil des ans, arrivera à l'opération de lifting sans avoir besoin de combiner des interventions complémentaires, comme la blépharoplastie, ce qui permet d'être socialement présentable en seulement une semaine après l'intervention.



En savoir plus :



