Lifting visage Paris - Choisir un chirurgien

Le visage est l'une des premières choses que l'on remarque dans les interactions sociales. Malheureusement, c'est aussi l'une des premières zones à montrer des signes de vieillissement, et elle peut renvoyer une image de nous qui ne correspond pas à ce que nous ressentons. Au fil des ans, la peau du visage se détériore en raison de la force de gravité, de l'exposition au soleil et de nombreux autres facteurs environnementaux ainsi que du stress de la vie quotidienne. Des sillons profonds, des rides, un relâchement de la peau peuvent se former, ce qui peut donner un aspect triste et fatigué, ce qui n'est certainement pas l'image que nous voulons transmettre. Le lifting peut être réalisé soit sous anesthésie générale, soit sous sédation profonde et anesthésie locale. L'excès de peau est enlevé, les tissus profonds sont tracés et repositionnés pour créer une structure faciale plus ferme et plus tonique, avec des cicatrices placées dans les zones cachées pour les rendre peu visibles.



2. Les problèmes qu'un lifting peut résoudre



Peau du visage relâchée et affaissée

Sillons et rides profondes et superficielles

Peau du cou relâchée et affaissée

Bandes de platisme pour le cou

Double menton dû à une peau lâche et à un excès de graisse

Chute ou ptose de la queue du sourcil

Chute ou ptose du tiers moyen du visage (zone sous la paupière inférieure)



3. Candidats au lifting du visage et/ou du cou



Les candidats au lifting sont des hommes et des femmes qui veulent améliorer l'apparence de leur visage, qui sont en bonne santé et qui ont des attentes réalistes quant aux résultats. La plupart des liftings sont nécessaires entre 50 et 70 ans, mais même les 40-50 ans peuvent conduire à des situations qui rendent le lifting ou le minilift indiqué. Comme les indications dépendent davantage de l'apparence et de l'état de santé que de l'âge, même les personnes de plus de 70 ans peuvent être de bons candidats si elles sont en bonne condition physique. Souvent, les personnes de plus de 70 ans reviennent pour leur deuxième ou troisième lifting. Nous recommandons aux personnes intéressées de consulter la galerie de photos " avant et après " (lien) pour avoir une idée réaliste des résultats qui peuvent être obtenus. Il est important de comprendre qu'un lifting ne peut pas arrêter le processus de vieillissement mais peut donner une apparence rajeunie pendant plusieurs années (la durée d'un lifting complet est d'environ 8-10 ans). La durée du lifting peut varier en fonction de l'âge, du type de peau et de l'élasticité de la peau, mais surtout en fonction du type de technique chirurgicale et de l'ampleur du lifting. Le risque le plus grave dans la chirurgie du visage et du cou est la fumée de tabac : la nicotine, en stimulant les récepteurs de la nicotine dans les vaisseaux sanguins de la peau, provoque une puissante vasoconstriction qui réduit l'apport sanguin et augmente donc le risque de nécrose cutanée et de déhiscence des cicatrices, ce qui peut entraîner une défiguration du visage. Il est donc absolument obligatoire de s'abstenir de fumer pendant au moins 6/8 semaines avant et après l'opération. Mais dans ce cas également, le risque reste plus élevé chez le fumeur que chez le non-fumeur. Tous les patients fumeurs qui veulent subir un lifting doivent subir un test pour évaluer la présence possible de métabolites de nicotine dans l'urine et la salive avant l'opération, le jour de l'opération et après l'opération. La positivité du test ou le refus de l'effectuer annule la couverture d'assurance en cas de complications. Le risque de la fumée de tabac est présent tout au long de la chirurgie, mais surtout en chirurgie plastique et au plus haut degré dans les liftings. Le succès d'un lifting repose sur la " tension " de la peau du visage, qui est particulièrement fine et sans les éléments de renforcement présents dans les autres parties du corps. Malheureusement, le risque de la fumée de tabac en chirurgie faciale est presque toujours sous-estimé par les patients et parfois même par de nombreux médecins.



4. Types de Lifting visage



Il existe une grande variété de techniques de



Lifting complet du visage, du cou et des sourcils



Par une incision qui commence au niveau temporal au milieu des cheveux, descend devant l'oreille en suivant la ligne entre l'oreille et le visage, remonte derrière l'oreille et tourne pour un petit étirement dans le cuir chevelu derrière l'oreille (voir lien fig.) il est possible de soulever et repositionner tous les tissus du visage, du cou, de la région temporale et des sourcils. Dans les liftings du cou plus importants, une petite incision est ajoutée sous le menton, légèrement incurvée à l'arrière, qui permet d'accéder au muscle platisma (responsable des deux bandes platissiennes visibles dans le cou vieilli) et permet de suturer les bandes avec une correction parfaite de l'aspect du cou. Le lifting complet peut être plus ou moins étendu selon les besoins du patient ; en général, la déconnexion standard est aussi large que la longueur de l'oreille. Il peut être prolongé lors d'un lifting complet du cou jusqu'à ce que tout le cou soit complètement détaché, ce qui permet d'obtenir un rajeunissement complet du visage et du cou. Elle peut également être étendue à la partie centrale du visage pour permettre un meilleur lifting des joues. Au niveau temporal, l'encolure peut être allongée jusqu'à la queue du sourcil et obtenir une remontée du sourcil. En substance, avec un lifting complet, toutes les zones du visage peuvent être atteintes et repositionnées, ce qui donne un aspect rajeuni mais naturel et harmonieux, contrairement aux autres techniques où la cicatrice est plus petite mais les parties correctes du visage peuvent être en contraste avec le reste du visage, qui prend ainsi un aspect plus "artificiel".



Lifting du visage



L'incision est similaire à celle d'un lifting complet mais le cou n'est pas touché et dans certains cas l'incision n'est même pas faite dans la région temporale. Il est indiqué chez les patients qui sont habituellement plus jeunes et qui n'ont pas besoin de rajeunissement de la région du cou.



Soulèvement du cou



L'incision commence devant l'oreille dans sa partie inférieure, remonte derrière l'oreille et redescend au milieu du cuir chevelu (voir lien). Grâce à cette incision, il est possible de soulever toute la peau du cou afin de la repositionner et d'enlever l'excès. Une incision légèrement arquée est ajoutée sous le menton par laquelle les bandes placentaires peuvent être traitées au moyen d'un corset de suture. Il est nécessaire d'ajouter une liposculpture du cou lorsqu'il y a un excès de graisse.



Soulèvement des sourcils



Un signe caractéristique du vieillissement du visage est la chute du sourcil, en particulier de sa partie la plus latérale (queue du sourcil). La queue du sourcil peut être soulevée au moyen d'une incision temporale, ce qui permet de prolonger le décollement du sourcil jusqu'au sourcil lui-même. Dans certains cas, une petite incision peut être ajoutée entre les poils au-dessus du sourcil lorsque le lifting est plus important, par laquelle un décollement supplémentaire est obtenu et des points de traction peuvent être placés.



Une autre technique de lifting des sourcils consiste à enlever directement un croissant de peau au-dessus du sourcil. Avec une planification minutieuse de l'intervention, cette technique permet d'obtenir d'excellents résultats, une invasion chirurgicale minimale, des cicatrices peu visibles et des asymétries qui peuvent être corrigées. Le lifting endoscopique du tiers supérieur du visage a été conçu et est actuellement très peu fréquent en raison de l'allongement du temps opératoire et de l'augmentation des coûts.



Minilifting



Il s'agit d'un grand groupe de techniques caractérisées à la fois par la réduction de la largeur des zones traitées et par la réduction de la longueur des cicatrices. Avec le minilifting, il n'est pas possible de traiter le cou et la ligne mandibulaire. Le Minilifting est moins invasif, moins coûteux, il permet une récupération plus rapide mais a aussi une durée plus limitée dans le temps et avec des résultats esthétiques plus modestes. Parmi les techniques les plus connues, on trouve le MACS (Minimal Access Cranial Suspension Lift) indiqué chez les patients plus jeunes et visant des résultats spécifiques.



Ma préférence va à un lifting traditionnel avec un lifting légèrement réduit, qui permet un rajeunissement plus harmonieux de toutes les zones du visage et une durée beaucoup plus longue. Un problème classique du minilift est qu'ils sont répétés quelques années plus tard, ce qui donne avec le temps un aspect beaucoup plus "artificiel" qu'un lifting complet bien fait. Il est intuitif que si vous intervenez sur une partie du visage tout en laissant le reste inaltéré, il en résulte souvent un manque d'harmonie.



Liposculpture du cou



C'est une procédure simple qui peut être faite seule ou combinée avec un lifting du cou. Il est toujours indiqué lorsqu'il y a un excès de graisse dans le sous-cuve. Elle consiste à retirer l'excès de graisse par la technique de liposculpture (lien), c'est-à-dire en s'infiltrant avec une solution de Klein et en aspirant la graisse par une canule de petit calibre.



Lipofilling du visage avec lifting



En vieillissant, les tissus corporels ont tendance à s'atrophier, et la graisse ne fait pas exception ; de plus, les tissus adipeux ont tendance à se redistribuer et à s'accumuler sous le menton, par exemple, et à diminuer dans les poches de graisse sous-cutanées et profondes du visage. Le lipofilling doit tendre à restaurer les deux compartiments : le sous-cutané superficiel et le profond en des points stratégiques (pommette et tiers supérieur de la face, sillon nasogénien labial, menton, angle de la mâchoire et région temporale). Le lipofilling est effectué immédiatement avant le début du lifting.

5. Visite préopératoire



Lors de la première visite, les attentes du patient et les raisons de la décision du chirurgien plasticien sont explorées ; on évaluera si la demande de chirurgie peut être satisfaite ou non. Il ne sera pas nécessaire de prendre une décision immédiate : le choix de subir une chirurgie faciale est un choix important qui doit être fait avec le plus grand calme et la plus grande conscience possible. Il est important que le patient quitte la consultation en ayant le sentiment d'avoir été bien informé et qu'il dispose de toutes les informations nécessaires pour évaluer s'il doit ou non subir une chirurgie faciale. Je recommande également à tous mes patients un deuxième examen préopératoire au moins 1-2 semaines après le premier, pour permettre la discussion des doutes et réflexions qui peuvent surgir entre-temps.



Si vous décidez de procéder à une chirurgie faciale, il appartiendra au chirurgien plasticien de faire un plan chirurgical personnalisé et partagé avec le patient afin d'obtenir le maximum de résultat avec le minimum de risque.

6. Préparation pour la chirurgie



Pour la préparation de la chirurgie sera nécessaire certains tests de laboratoire nécessaires pour intégrer l'évaluation de l'état de santé du patient, sera prescrit un antibiotique à prendre par la bouche, des analgésiques, des bas anti-embolie, sera fait pour acheter une bande élastique pour le visage (à porter après la chirurgie). Le jour de l'opération, vous devrez être à jeun à partir de minuit. Rappelez-vous qu'il est nécessaire de cesser de prendre de l'alcool quelques jours avant et après l'opération, de cesser de prendre de l'aspirine et d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens pendant 7 à 10 jours avant et après l'opération (s'il est nécessaire d'utiliser des analgésiques, le paracétamol, la codéine et le tramadol sont recommandés). Il est absolument nécessaire que les patients fumeurs s'abstiennent de fumer pendant au moins 6/8 semaines avant et après l'opération.



D'autres instructions, également personnalisées en pré et postopératoire, seront fournies lors des visites préopératoires.

7. Procédure chirurgicale



Le lifting peut être réalisé sous anesthésie générale ou sous sédation plus ou moins profonde. Le choix entre les différents types d'anesthésie peut varier en fonction de l'extension de la chirurgie, de la structure où elle est pratiquée (chirurgie de jour ou clinique avec possibilité d'hospitalisation de nuit), et aussi, dans certaines limites, des préférences du patient.



La première étape est toujours un dessin précis avec marquage des lignes d'incision, des zones qui seront traitées, de l'amplitude du décollement, des zones à soumettre à la liposculpture comme le double menton et la ligne mandibulaire, et aussi des zones où, au contraire, le lipofilling sera fait.



La deuxième étape est une infiltration précise de toutes les zones soumises à la procédure chirurgicale avec une solution d'anesthésique local comme la lidocaïne et l'adrénaline diluée avec une solution physiologique.



La troisième étape concerne la chirurgie proprement dite avec repositionnement de la peau du visage, de la graisse, des muscles, du fascia profond (SMAS - Système Aponévrotique Musculaire Superficiel) qui conduira au remodelage et au rajeunissement souhaités.



L'incision commencera dans la région temporale entre les cheveux, se poursuivra devant l'oreille le long d'un sillon naturel et juste à l'intérieur du cartilage du tragon dans la partie avant de l'oreille, sous le lobe de l'oreille, derrière l'oreille pour se poursuivre dans les cheveux arrière.



Dans les cas où elle est indiquée, comme pour le lifting du cou, une petite incision est faite dans le pli naturel sous le menton d'environ 4 centimètres et légèrement arquée à l'arrière pour la rendre moins visible, pour l'accès aux muscles du cou, en particulier le muscle platisma.



Avant de procéder au lifting de la peau, on effectue toujours une liposculpture du double menton et de la ligne mandibulaire, suivie, toujours dans les cas indiqués, d'un lipofilling facial. Le lipofilling est réalisé aussi bien dans les couches les plus profondes que dans la couche superficielle sous-cutanée.



Les zones de lipofilling peuvent couvrir l'ensemble du visage et peuvent inclure la région temporale, la pommette, l'angle de la mâchoire, les sillons nasogéniens, les lèvres et le menton (lien avec le lipofilling).



Effectuer un lipofilling immédiatement avant une intervention chirurgicale peut sembler " contre nature ", mais en fait, de nombreux chirurgiens indépendants ont démontré et publié les avantages d'effectuer un lipofilling avant une chirurgie faciale (sécurité, précision, meilleur enracinement des graisses, etc.).



Après ces manœuvres, nous commençons par les incisions : d'abord, le sous-mentonage, puis le décollement de la peau sous le menton, enfin, la suture et la traction du muscle platisma et de ses bandes. Cette technique est appelée par les auteurs aglosaxons "platismoplastie du corset", c'est une des étapes les plus importantes du visage et du cou car elle permet de recréer un angle bien défini entre le menton et le cou et d'enlever les deux bandes platismales. Il se poursuit en soulevant la peau comme marqué dans la région temporale des joues, du cou et derrière l'oreille. Après une hémostase soigneuse et douce (coagulation des petits saignements), les tissus profonds du SMAS, y compris le fascia, les muscles et les poches de graisse, sont repositionnés. Ces structures sont tirées et soulevées l'une vers l'autre par des sutures pour donner au visage un aspect plus jeune et plus frais.



L'étape suivante est la traction, le repositionnement et l'enlèvement de l'excès de peau. Cette manoeuvre doit suivre une technique très précise car elle donnera au visage un aspect définitif et rajeuni.



Le Dr Paganelli a toujours utilisé, pour ces manœuvres, les instruments spéciaux conçus par le Professeur Pitanguy, en particulier le marqueur de soulèvement qui permet une évaluation précise de la tension sur le lambocutané, évitant ainsi à la fois la tension excessive et le retrait insuffisant du lambeau de peau.



Pour éviter la stigmatisation du visage, un point antérieur appelé A est marqué devant l'oreille à son point le plus haut avec une traction du lambeau de peau vers le haut et vers l'arrière. Le deuxième point, appelé B, est placé en arrière de l'oreille au point le plus élevé de l'incision avec une traction vers le haut pour enlever aussi tout l'excès de peau sur le cou. Un troisième point, C, est placé pour maintenir la continuité de la ligne de cheveux derrière l'oreille.



Après la mise en place de ces trois points, tout l'excès de peau est soigneusement marqué, et finalement il est enlevé en incisant la peau devant l'oreille à un angle oblique pour lisser le lambeau et ainsi améliorer la qualité de la cicatrice devant l'oreille. Enfin, toutes les incisions doivent être suturées de façon délicate et précise.



Colle de fibrine



La colle de fibrine pulvérisée avec un instrument spécial sur toute la surface du lifting permet une hémostase précise et une adhérence ferme et durable du rabat du décolleté. En moins de deux semaines, la colle de fibrine est métabolisée et remplacée dans son rôle par l'adhérence donnée par le processus normal de guérison. La colle de fibrine évite l'utilisation de drains autrement indispensables dans ce type de chirurgie, permet l'utilisation d'un pansement beaucoup plus léger et moins compressif (donc plus confortable) et réduit l'apparition d'ecchymoses et de bleus. La colle de fibrine est donc un puissant accélérateur du processus de guérison, réduisant et simplifiant considérablement le temps post-opératoire et de récupération.

8. Temps de récupération



Le temps de récupération après un lifting peut varier selon la technique utilisée, l'ampleur de l'intervention, la combinaison d'autres interventions telles que la blépharoplastie, le lipofilling, le laser, etc. et surtout selon l'utilisation de colle de fibrine, que nous avons vu comme un puissant accélérateur du processus de guérison.



Dans les mini-liftings ou les liftings partiels (lifting du cou, du visage, temporal et des sourcils), il n'est pas nécessaire d'hospitaliser pour la nuit car ils sont effectués en toute sécurité en chirurgie de jour avec un congé après 4-6 heures après l'opération. Inversement, pour des interventions complètes, associées à d'autres interventions telles que la blépharoplastie, le lipofilling, etc., une ou deux nuits d'hospitalisation peuvent être nécessaires, également en fonction de l'âge du patient, de la résidence avec une distance de plus d'une heure de la clinique. Il est cependant impératif de prévoir une hospitalisation pour les interventions d'une durée supérieure à 2/3 heures.



Le retour au travail est généralement possible 2 à 3 semaines après l'opération.



La reprise de l'activité physique doit être progressive et discutée avec le chirurgien ; elle est généralement possible à partir de 2 à 4 semaines après l'intervention.



Compte tenu de l'extrême variabilité des techniques de lifting cervico-facial et de leurs associations, il est indispensable de discuter avec le chirurgien des différents temps de récupération lors des visites préopératoires.

9. Résultats



Les résultats d'un lifting cervico-facial complet conduisent à un rajeunissement remarquable et durable.



Il est évident que le processus ne peut pas arrêter le processus de vieillissement, qui se reproduira progressivement et graduellement de façon naturelle.



Cependant, un bon lifting peut durer de 8 à 10 ans et dans les cas les plus chanceux, il peut durer jusqu'à 14 ans.



Les mini-liftings et les liftings partiels ont une durée plus courte.



Le mode de vie, l'exposition au soleil, la fumée de cigarette et la perte de poids peuvent avoir une influence importante tant sur le résultat que sur la durée.



