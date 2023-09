Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Lipofilling mammaire, trouver un spécialiste à Genève

Le lIpofilling mammaire induite beaucoup de questions ! Sachez en plus en lisant notre article !





L'augmentation mammaire étant l'une des opérations esthétiques les plus populaires en chirurgie plastique, les femmes qui envisagent cette intervention viennent voir avec des questions, et pas des moindres.

"COMBIEN DE TEMPS APRÈS L'AUGMENTATION MAMMAIRE PUIS-JE ... ? RÉPONSES À VOS QUESTIONS

On comprend que cette étape de correction ou de reconstruction esthétique est importante et que la patiente doit être bien informée avant de prendre sa décision. La plupart des questions que on entend concernent la convalescence. Les femmes veulent savoir pendant combien de temps l'opération affectera leur vie quotidienne. Si vous êtes à la recherche d'implants mammaires et d'une chirurgie d'augmentation mammaire, voici des questions les plus courantes que on entend .

APRÈS L'AUGMENTATION MAMMAIRE...

DANS COMBIEN DE TEMPS POURRAI-JE PRENDRE UN BAIN OU UNE DOUCHE ?

Il faut demander aux patientes d'éviter de mouiller leur incision pendant au moins 48 à 72 heures. Vous pouvez vous laver à l'éponge avec précaution, mais gardez ces incisions au sec. Vous ne devez pas vous immerger dans un bain chaud pendant au moins deux semaines.



QUAND POURRAI-JE REPRENDRE LE TRAVAIL ?

Bien que la reprise du travail après une augmentation mammaire dépende de la capacité de guérison propre à chaque patiente, il existe un point de référence auquel vous pouvez vous référer pour prendre votre décision. On vous conseille de prévoir un arrêt de travail d'au moins une semaine. Ce délai permettra à vos incisions de cicatriser suffisamment pour que vous puissiez vous déplacer avec un minimum d'inconfort. Si votre travail vous oblige à soulever et à déplacer des charges lourdes, prévoyez une absence plus longue, d'au moins une semaine supplémentaire.



QUAND POURRAI-JE CONDUIRE ?

La conduite d'un véhicule après une augmentation mammaire dépend de la prise ou non d'analgésiques sur ordonnance. La plupart des patientes peuvent reprendre le volant au bout d'une semaine parce qu'elles n'ont plus besoin de prendre leurs médicaments contre la douleur. Si vous ressentez le besoin de prendre des médicaments sur ordonnance pour réduire l'inconfort, ne conduisez pas tant que vous ne pouvez pas arrêter.



DANS COMBIEN DE TEMPS MES IMPLANTS SE METTRONT-ILS EN PLACE ?

Vos seins peuvent sembler légèrement plus hauts que prévu après l'opération car les implants n'ont pas encore été mis en place. Après l'opération, la moitié inférieure des seins est tendue, ce qui fait que les implants restent hauts et paraissent petits. Si vous choisissez de placer vos implants sous le muscle, il faudra un certain temps pour qu'ils se mettent dans la bonne position. Vos implants devraient se stabiliser en l'espace d'un mois.

QUAND POURRAI-JE PORTER UN SOUTIEN-GORGE NORMAL ?

Après l'opération, vous rentrerez chez vous avec un vêtement de compression pour soutenir vos implants et favoriser la cicatrisation rapide de vos incisions. Un soutien-gorge normal peut empêcher les implants mammaires de se placer dans la bonne position après l'opération. Il peut également entraver le processus de cicatrisation. Les soutiens-gorge à armature peuvent irriter le site d'incision s'ils se trouvent dans le pli naturel du sein.

Le lendemain de l'intervention, il est recommandé d'enlever l'enveloppe de compression et de mettre un soutien-gorge de sport confortable. Après votre visite de suivi de deux semaines, vous devriez pouvoir porter le soutien-gorge de votre choix, y compris les soutiens-gorge à armature.



COMBIEN DE TEMPS APRÈS UNE AUGMENTATION MAMMAIRE PUIS-JE AVOIR DES RAPPORTS SEXUELS ?

La réponse à cette question dépend davantage de vous et de votre niveau de confort. Une chose est sûre : vous devez attendre que vos seins aient suffisamment cicatrisé avant de reprendre des activités intimes. On recommande d'attendre au moins deux semaines avant d'avoir des rapports sexuels. Veillez à ce que votre partenaire soit doux, en particulier avec vos seins. Si vous avez subi un lifting des seins en même temps que votre augmentation mammaire, la période d'attente peut être plus longue.

COMBIEN DE TEMPS APRÈS L'OPÉRATION PUIS-JE RECOMMENCER À FAIRE DE L'EXERCICE ?

Bien que on vous demande de bouger dès le jour même de l'opération, un programme d'entraînement est différent. Il est essentiel de ne pas élever votre rythme cardiaque pendant au moins une semaine après l'augmentation mammaire. Ensuite, vous pouvez faire des exercices à faible impact, comme utiliser une machine elliptique ou un vélo stationnaire, mais pas de jogging ni de course à pied.

Pour les coureurs, commencez lentement par de courtes distances avant d'augmenter progressivement chaque semaine. Si vous reprenez des exercices pour la poitrine, comme les pompes, attendez quatre à six semaines, en commençant lentement et en augmentant progressivement. Vous pouvez continuer à consulter pendant votre convalescence pour savoir quand vous devriez commencer à reprendre votre programme d'entraînement. Si vous avez l'habitude de soulever des poids, vous ne devez pas recommencer à soulever des poids lourds avant au moins 12 semaines.



QUAND PUIS-JE NAGER APRÈS UNE AUGMENTATION MAMMAIRE ?

Il y a deux choses à garder à l'esprit lorsque vous allez nager après une augmentation mammaire. Le premier est la capacité de l'eau à pénétrer dans les incisions et à provoquer une infection, et le second est l'étirement excessif du site de traitement.

La natation n'étant pas un bain, vous devez attendre au moins trois semaines avant de retourner dans l'eau. Cette période permettra à vos incisions de cicatriser suffisamment pour qu'il n'y ait pas de pénétration. Lorsque vous y retournerez, n'exagérez pas (sans mauvais jeu de mots), mais limitez votre pratique de la natation à une simple baignade et éventuellement à un ou deux tours de piste. Si vous devez vous entraîner sérieusement, attendez au moins trois mois.



QUAND PUIS-JE ALLER À LA PISCINE OU À LA PLAGE ?

D'accord, on a déjà parlé de la natation et du fait de mouiller vos incisions, mais aller à la plage ne signifie pas nécessairement entrer dans l'eau. Le principal problème lié au retour à la plage est l'exposition au soleil. Les tissus en cours de cicatrisation ne supportent pas très bien les rayons UV du soleil. Pour que votre cicatrisation soit minimale, vous devez protéger vos incisions du soleil jusqu'à ce qu'elles prennent une couleur pâle et qu'elles soient souples et plates. Ce rétablissement peut prendre de plusieurs mois à un an, en fonction de la rapidité de votre guérison.



QUAND POURRAI-JE DORMIR SUR LE VENTRE ?

On vous recommande de dormir sur le dos pendant votre convalescence après une chirurgie mammaire, mais cela est temporaire pour les patientes qui préfèrent généralement dormir sur le côté ou sur le ventre. Vous pourrez reprendre votre position de sommeil normale au bout de 10 jours.



