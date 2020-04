Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Infos Business Liposuccion Genève en Suisse La Liposuccion fait partie des prestations de chirurgie esthétique parmi les plus demandées. Sachez en plus en lisant l'article d'une Docteur Xavier Tenorio qui vous permettra de découvrir bien des choses sur la Liposuccion en Suisse.







Lorsqu'une procédure esthétique devient très populaire, comme dans le cas de la liposuccion, il est facile de ne considérer que ses aspects positifs et ses avantages avérés, c'est-à-dire l'élimination des accumulations de graisse et l'amélioration de la silhouette, par rapport à une technique chirurgicale relativement simple et à une procédure postopératoire sans engagement psycho-physique pertinent avec récupération rapide.



Au-delà des exemples, il s'agit toujours d'une intervention chirurgicale à part entière et, en tant que telle, elle doit être soigneusement planifiée, réalisée dans le respect total des normes de sécurité et accompagnée des informations correctes nécessaires au patient pour l'aborder.

en toute connaissance de cause.

Chirurgie esthétique du corps : éliminer la graisse par liposuccion



Voici donc les réponses à dix des questions les plus courantes que me posent les patients lors de consultations spécialisées :

1 - Où peut-on pratiquer la liposuccion ?



En théorie, il peut être effectué dans toutes les zones où il y a une accumulation anormale de graisse. En réalité, la procédure a des indications spécifiques avec quelques éléments de conditionnement, tout d'abord le degré d'élasticité de la peau. L'extérieur des cuisses, les hanches et la partie antéro-latérale de la poitrine sont des sites privilégiés pour une bonne rétraction cutanée, tandis que l'abdomen, la face interne des cuisses et les bras sont des zones couramment traitées, mais avec une rétraction cutanée moins efficace.

2 - Qui est le candidat idéal pour la procédure ?



Les meilleurs candidats à la liposuccion sont les jeunes qui n'ont pas eu de problème de surpoids ou d'obésité pendant leur adolescence, avec des habitudes de vie saines.

3 - Quels résultats ?



Si l'indication est correcte, compte tenu des différents facteurs qui limitent les résultats - par exemple, laxité cutanée et musculaire/faciale dans l'abdomen ou hypotonie de la bride du muscle platisma dans le cou - les résultats satisfont pleinement les patients. L'expérience me dit cependant que le plus haut degré de satisfaction est observé chez les sujets d'âge moyen.

4 - La liposuccion est-elle indiquée pour perdre du poids ?



Il ne s'agit pas d'une procédure visant à perdre du poids et ne remplace pas un régime hypocalorique. Un régime alimentaire irrégulier et hypercalorique entraîne en effet une augmentation du volume de toute la masse grasse, y compris des zones traitées.

5 - Quelle quantité de graisse peut être enlevée ?



La quantité de graisse qui peut être aspirée en une seule procédure est proportionnelle à la structure physique et à l'état général du patient. En général, je préfère ne pas dépasser 2 500 ml, ce qui facilite la récupération dans la zone postopératoire.

6 - Comment se déroule la convalescence postopératoire ?



La récupération postopératoire dépend des zones concernées et de la quantité de graisse retirée. La douleur est très répandue dans les zones traitées, mais la douleur n'est jamais importante. Un vêtement de contention, le fait de ne pas fumer et l'hydratation accélèrent le temps de guérison. Dans la plupart des cas, le patient peut retourner au travail en quelques jours.

7 - Peut-on traiter plusieurs zones du corps à la fois ?



Le nombre de zones à traiter dépend de la quantité de graisse à aspirer et du type d'anesthésie choisi pour l'intervention chirurgicale. Une liposuccion de district, par exemple de l'abdomen ou de l'intérieur/extérieur des cuisses, peut facilement être réalisée sous anesthésie locale, tandis qu'une liposuccion multi-district, en raison de la durée prolongée de l'opération, doit de préférence être réalisée sous anesthésie générale.

8 - La liposuccion peut-elle être associée à d'autres interventions de chirurgie esthétique ?



Parfois, l'aspiration de la graisse ne suffit pas à elle seule pour obtenir des résultats satisfaisants et elle est de plus en plus souvent associée à d'autres opérations. Dans l'abdominoplastie, par exemple, je préfère terminer par une liposuccion des hanches et de la région lombaire. Dans la correction chirurgicale de la gynécomastie, en revanche, je remodèle généralement la base du cône mammaire avec une liposuccion adéquate de sa circonférence externe.

9 - Peut-on s'exposer au soleil après une liposuccion ?



L'exposition au soleil pendant les deux premiers mois de la chirurgie postopératoire peut tacher la peau des zones traitées, comme cela se produit dans toutes les zones cutanées impliquées dans toute intervention chirurgicale. Après quatre semaines, vous pouvez aller à la plage, mais il vaut mieux éviter les heures centrales et préférer le début de la matinée ou la fin de l'après-midi, sans oublier d'utiliser une bonne crème solaire avec une protection SPF 50.

10 - Quand pouvez-vous reprendre une activité physique ?



Pendant les trois ou quatre premières semaines, les tissus sont soutenus par le vêtement de contention (gaine ou justaucorps) qui entrave toute activité sportive. Ensuite, il est bon de reprendre progressivement. En été, il faut donner la priorité à la mer, car une bonne baignade permet aux tissus de se raffermir grâce à la température et à la salinité de l'eau. Un conseil : évitez de vous doucher immédiatement après le bain, car le sel a un effet bénéfique sur la peau.



En savoir plus : Comment se débarrasser de la graisse ? Dr Xavier Tenorio

















