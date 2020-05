Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Infos Business Liposuccion Paris, questions et réponses Le lipœdème, une accumulation congénitale accrue de graisse, touche presque exclusivement les femmes et est causé par une faiblesse congénitale du tissu conjonctif avec des dommages aux plus petits vaisseaux sanguins. Il en résulte une accumulation de tissu adipeux dans la moitié inférieure du corps, ce qui signifie que malgré un haut du corps mince, les jambes ou les fesses ont un périmètre disproportionné.



Les chevilles et l'arrière du pied sont épargnés par l'accumulation de graisse, c'est pourquoi il y a une transition nette entre le tissu adipeux excédentaire de la partie inférieure des jambes et le pied mince. Le lipœdème peut également entraîner des douleurs de traction ou de pression et des rétractions semblables à des fossettes. Il y a souvent une tendance aux contusions.



Pour qui la thérapie chirurgicale du lipœdème est-elle intéressante ? Le traitement chirurgical du lipœdème convient aux femmes qui souffrent d'une accumulation de graisse prédisposée et pour lesquelles le traitement conservateur (traitement par compression en combinaison avec un drainage lymphatique) n'a pas entraîné d'amélioration ou n'a entraîné qu'une légère amélioration.



Il est important que vous soyez en bonne condition générale et que vos jambes n'aient pas tendance à enfler. Un gonflement occasionnel, surtout en cas de stress, n'est pas un critère d'exclusion. La liposuccion ne doit pas être pratiquée en cas de lymphoedème chronique. Le lymphoedème se reconnaît à un gonflement dans la région de la cheville et à l'arrière du pied, et à la présence de bosses profondes.



Avant de vous décider pour une liposuccion de votre lipœdème, votre situation et vos idées individuelles seront discutées lors d'une consultation avec nos spécialistes et toutes les questions relatives au traitement seront clarifiées.



Votre état de santé entraîne-t-il une augmentation des dépôts de graisse ?

Les thérapies conservatrices ne conduisent à aucune amélioration significative ?

Le lipodème vous fait souffrir ?







Liposuccion pour le lipœdème - l'opération Si des varices sont présentes avant l'opération, nous recommandons de les faire enlever, idéalement six mois avant la liposuccion. Il est avantageux de faire enlever les varices par le même chirurgien, car l'incision peut être utilisée pour une liposuccion ultérieure.



L'opération dure 2 à 3 heures et est généralement pratiquée sous anesthésie locale. L'intervention est généralement pratiquée sous anesthésie tumescente avec "stand by", c'est-à-dire qu'une quantité plus importante d'anesthésique local est injectée dans le tissu adipeux, un anesthésiste surveille vos fonctions vitales et vous administre des analgésiques. Vous serez dans un état relativement éveillé, de sorte que vous pourrez vous déplacer selon les instructions.



Ceci est particulièrement important lors d'une liposuccion dans la région des cuisses et des fesses, car certaines zones musculaires doivent être activement tendues pendant l'opération afin d'obtenir un résultat esthétique. Dans le cas d'une liposuccion pure des jambes, l'intervention peut également être réalisée sous anesthésie générale, car une coopération active ou un repositionnement ne sont pas nécessaires.



La liposuccion est réalisée à l'aide de petites canules spéciales en utilisant la technique de vibration. La canule vibrante effectue des vibrations, ce qui facilite la liquéfaction et l'aspiration du tissu adipeux.

Après l'opération



Le risque n'est pas augmenté avec une liposuccion de moins de 4 litres, car nous effectuons le maximum, même sous anesthésie générale. Nous surveillons le patient une nuit après l'opération dans notre clinique afin de pouvoir bien surveiller et traiter toute réaction circulatoire.



Le jour de l'opération ou par la suite, tout liquide excédentaire s'écoule des points d'injection. Cela est normal et réduit la formation d'ecchymoses sur la peau. Il n'est pas nécessaire de suturer les points de ponction et il n'y a pas lieu de craindre des cicatrices visibles.



Le jour de l'opération, la mobilisation est lancée, c'est-à-dire que vous pouvez et devez vous lever et vous déplacer dès que vos fonctions circulatoires le permettent. Le repos physique n'est souvent nécessaire que pendant quelques jours, mais vous devez vous attendre à ne pas faire de sport ou de travail physique pendant une à deux semaines. Au bout d'une semaine environ, vous pouvez vous attendre à pouvoir travailler complètement.



Pour favoriser le transport lymphatique après l'opération, nous recommandons le port de collants de compression entre 6 semaines et 3 mois après l'opération.



Le résultat de la liposuccion



De bons résultats esthétiques peuvent être obtenus par la liposuccion pour le lipœdème. Dans certains cas, cependant, un resserrement ultérieur de la peau est nécessaire, surtout si la peau était fortement tendue avant l'opération en raison de l'accumulation des plus gros dépôts de graisse.

