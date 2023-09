Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Liposuccion Suisse, des sites pour choisir un chirurgien esthétique

La liposuccion existe depuis les années 70 et, en 2020, plus de 600 000 liposuccions étaient pratiquées chaque année. Cependant, malgré la longue histoire de la liposuccion, des mythes, des idées fausses et des malentendus continuent d'entourer l'intervention. Sachez en plus en découvrant notre article dédié à la liposuccion.





5 questions à poser sur la liposuccion

Dans cet article, nous répondrons à cinq questions fréquemment posées sur la liposuccion afin que vous puissiez décider si cette intervention vous convient.



Qu'est-ce que la liposuccion ?

La liposuccion est une intervention esthétique très répandue qui permet d'amincir et d'améliorer l'apparence du corps en éliminant la graisse corporelle. Bien que la liposuccion ne remplace pas un régime alimentaire équilibré et une activité physique régulière, elle peut éliminer les poches de graisse tenace et difficile à brûler et vous mettre sur la voie d'un avenir plus sain. La liposuccion permet d'amincir et de remodeler des zones à problèmes telles que le ventre, les hanches, les fesses, les cuisses, le dos et les bras, ce qui en fait une intervention qui mérite d'être envisagée par de nombreuses personnes qui luttent contre la perte de poids.



1. Combien de poids peut-on perdre par liposuccion ?

La réglementation de l’autorité de santé publique limite la perte de poids par liposuccion à cinq litres (3 kilos ou 11 livres) d'élimination de graisse. Bien que cette perte de poids puisse sembler insignifiante à première vue, il est important de se rappeler que la liposuccion cible et élimine la graisse corporelle pure. Par ailleurs, jusqu'à 25 % de la perte de poids résultant d'un régime et d'exercices physiques peut être attribuée à la perte de masse adipeuse.

Le rejet de cette limite par les professionnels de la santé pourrait bientôt conduire à un relèvement de la limite supérieure pour l'élimination de la graisse par liposuccion ou à une restructuration complète de la réglementation relative à la liposuccion, qui se traduirait par une échelle mobile liée à l'indice de masse corporelle (IMC) du patient.



2. La liposuccion est-elle sûre ?

La liposuccion est considérée comme une intervention chirurgicale majeure et, comme toutes les interventions chirurgicales majeures, elle comporte certains risques. Heureusement, la plupart des risques peuvent être minimisés ou éliminés grâce à la combinaison d'un mode de vie sain et d'un chirurgien plasticien qualifié et certifié. En effet, les risques liés aux liposuccions sont très similaires à ceux de toute intervention chirurgicale majeure. Des réactions indésirables aux anesthésiques, des saignements et des infections postopératoires peuvent se produire dans certaines circonstances, mais elles restent relativement rares.

La liposuccion peut présenter un risque accru si vous :

• avez un système immunitaire affaibli

• souffrez de problèmes de santé chroniques

• avez des antécédents de maladies cardiovasculaires, de diabète, de crises d'épilepsie ou de thrombose veineuse profonde

• vous êtes fumeur

• vous prenez des médicaments qui augmentent le risque de saignement.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les risques potentiels de la liposuccion, ou si vous êtes prêt(e) à bénéficier d'une évaluation personnalisée et d'une évaluation des risques.



3. La liposuccion peut-elle cibler des zones spécifiques de mon corps ?

Contrairement aux méthodes traditionnelles de perte de poids, la liposuccion peut être utilisée pour cibler des zones spécifiques du corps. La liposuccion est une excellente option pour cibler les zones du corps qui résistent à la perte de poids, comme le bas-ventre, les jambes, les fesses, le dos et les bras.



4. Comment se déroule la convalescence ?

La liposuccion permet un retour relativement rapide à une activité normale, la plupart des patients se sentant suffisamment bien pour reprendre le travail entre deux jours et deux semaines après l'intervention. Pendant cette période, le gonflement, les ecchymoses et un certain degré d'inconfort sont tout à fait normaux et peuvent être minimisés en évitant les activités intenses, en se reposant suffisamment et en portant les vêtements de compression recommandés par votre chirurgien. La plupart des gonflements et des ecchymoses disparaîtront dans un délai d'un à deux mois, après quoi vous pourrez reprendre des activités intenses comme l'exercice physique.



5. Comment puis-je empêcher la reprise du poids et de la graisse ?

Vous pouvez éviter la prise de poids et l'accumulation de graisse après l'intervention en adoptant un régime alimentaire sain et en faisant régulièrement de l'exercice. Heureusement, toute prise de poids postopératoire ne se fera pas dans les zones difficiles à perdre qui ont été traitées au cours de l'intervention. Au contraire, les gains de poids seront répartis sur l'ensemble du corps, ce qui permettra d'obtenir une silhouette plus proportionnelle et plus agréable.

Prêt à en savoir plus sur la liposuccion ?

Une équipe, composée exclusivement de femmes, s'engage à donner aux femmes les moyens de prendre des décisions médicales en toute connaissance de cause. Consultez un blog pour en savoir plus sur la liposuccion et décider si cette procédure d'amincissement est faite pour vous. Et si vous êtes prête à discuter d'une liposuccion pour modeler et lisser les zones de votre corps que les régimes et l'exercice ne parviennent pas à atteindre, contact Dr Liposuccion dès aujourd'hui pour organiser une consultation gratuite.

Sites internet à connaître : https://drsmarrito.ch/chirurgie-esthetique/liposuccion/ https://www.aesthetics-ge.ch/fr/traitements/chirurgie-de-la-silhouette/liposuccion-geneve https://www.belle-fontaine.ch/fr/traitement/liposuccion/ https://www.entourage.ch/chirurgie-esthetique/liposuccion-ventre-visage-lipoaspiration/



josie bonet

Lu 36 fois









Flashback : < > Lifting du visage, trouver un spécialiste Réduction mammaire, trouver un spécialiste en Suisse Liposuccion des fesses, un spécialiste de Genève nous répond Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique