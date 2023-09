Liposuccion ? Un spécialiste à Genève ?

La liposuccion : Les différences entre les hommes et les femmes

De nombreux patients, hommes et femmes, optent pour la liposuccion lorsque le régime alimentaire et l'exercice physique traditionnels ne permettent plus de cibler et de remodeler des zones spécifiques de leur corps. Il existe quelques différences entre la manière dont la liposuccion est pratiquée chez les hommes et chez les femmes. Voici les différences entre la liposuccion pour les hommes et celle pour les femmes.



Liposuccion : Hommes et femmes

Densité de la graisse

La graisse est beaucoup plus dense chez les hommes que chez les femmes. La graisse est épaisse et fibreuse et colle étroitement à la couche qui recouvre le muscle. Cela signifie que la séparation et l'élimination de la graisse sont plus difficiles.

Chez les femmes, la graisse est généralement moins dense, ce qui permet de l'enlever plus facilement et plus rapidement. En raison de ces difficultés supplémentaires, la liposuccion masculine doit être pratiquée par un chirurgien esthétique certifié, spécialisé dans la liposuccion pour hommes.



Quantité de graisse retirée

Les hommes ne sont généralement pas aussi intéressés par la minceur que les femmes. En revanche, ils souhaitent avoir du tonus. Pour obtenir l'effet désiré, il faut enlever moins de graisse. Souvent, seules de petites quantités de graisse recouvrant les muscles ou masquant les contours doivent être sculptées pour mettre en valeur la silhouette masculine.



Zones cibles

Les zones ciblées par les hommes et les femmes constituent la principale différence entre la liposuccion masculine et la liposuccion féminine. Par ailleurs, la liposuccion peut être pratiquée presque partout sur le corps ; les femmes ont tendance à se concentrer sur des zones spécifiques, comme les hanches, tandis que les hommes veulent cibler d'autres zones. La liposuccion pratiquée dans certaines zones ciblées par les femmes, comme les hanches, est plus rare chez les hommes.

Voici les zones où les femmes ont tendance à subir une liposuccion :



Dos Poitrine Visage Estomac et poignées d'amour

La poitrine est une zone particulière pour les hommes en raison de la gynécomastie. Il s'agit d'un état dans lequel les seins d'un homme sont plus gros que d'habitude pour diverses raisons, telles que la croissance glandulaire causée par un déséquilibre hormonal ou l'accumulation d'un excès de tissu adipeux. Un chirurgien plasticien certifié sera en mesure de déterminer si l'affection est due à une croissance glandulaire ou à de la graisse. S'il s'agit de graisse, la liposuccion de la poitrine peut être une solution efficace.

Différences de coût

Le coût de la liposuccion dans le comté d'Orange dépend de nombreux facteurs différents. Cependant, la liposuccion masculine est généralement plus coûteuse que les traitements comparables pour les femmes.

Les hommes sont généralement plus grands que les femmes, et les zones à traiter sont donc plus étendues. Les cellules graisseuses du corps masculin sont plus difficiles à éliminer que celles du corps féminin.

Ces deux facteurs augmentent le temps et les efforts nécessaires au chirurgien plasticien, ce qui fait grimper le prix.



Les hommes ont-ils recours à la liposuccion ?

En outre, les zones traitées par liposuccion pour les hommes sont également les zones du corps qui contiennent des cellules adipeuses coriaces. La liposuccion masculine coûte tout simplement plus cher parce que les hommes choisissent les zones qui contiennent ces cellules graisseuses fibreuses difficiles à éliminer.

En revanche, les femmes peuvent se faire traiter dans des zones comme les bras ou les jambes, où la graisse est plus facile à éliminer, ce qui rend leurs traitements moins coûteux car ils prennent simplement moins de temps.

En ce qui concerne le prix, la règle selon laquelle la liposuccion masculine est plus chère que la liposuccion féminine n'est pas toujours vraie. Cela dépend de chaque patient et des zones qu'il souhaite cibler.

Le coût dépendra également du fait que la personne subisse plus d'une intervention esthétique. En ce qui concerne le prix, n'oubliez pas de consulter votre chirurgien plasticien pour déterminer vos options de traitement et vos possibilités de financement, afin de comprendre tous les aspects de votre intervention.



Le processus de rétablissement

Le processus de rétablissement après une liposuccion diffère légèrement chez les hommes et les femmes, en fonction du type de travail pénible. Pour les hommes dont le travail est plus exigeant, il est recommandé de prendre jusqu'à quatre semaines pour se rétablir. Les femmes peuvent bénéficier de recommandations similaires en matière de convalescence si leur travail exige une activité physique intense. Il est donc important de comprendre comment se déroulera la convalescence, quel que soit le sexe.