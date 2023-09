Liposuccion ? Un spécialiste à Lausanne ?

Avez-vous des bourrelets dans le haut du dos ?

Votre soutien-gorge crée-t-il des bourrelets inesthétiques autour de vos omoplates ?

La liposuccion du dos peut être la solution à vos problèmes. L'élimination ciblée de la graisse dans cette zone peut vous aider à vous sentir mieux dans vos vêtements (ou sans) .

Bien qu'il s'agisse d'un problème qui touche principalement les femmes, les hommes ne sont pas en reste. Notre méthode préférée de liposuccion pour ce problème est le Water Lipo® avec anesthésie locale tumescente.

Ce type de remodelage doux mais efficace peut donner à la partie supérieure de votre corps plus de courbes et une apparence plus athlétique.

La graisse incrustée dans la partie supérieure du dos a tendance à être très fibreuse et dense. Dans ce cas, l'eau Lipo® est en fait combinée à une liposuccion au laser pour faire fondre la graisse et l'éliminer. Il s'agit de la technologie la plus avancée disponible pour traiter cette zone. Cette technique est beaucoup plus efficace et moins traumatisante que la liposuccion traditionnelle qui consiste uniquement à racler la graisse.

Malheureusement, le régime alimentaire et l'exercice physique sont souvent inefficaces pour traiter ces zones de graisse locale tenace qui sont "programmées" dans le corps. Nous sommes heureux d'annoncer que nous utilisons actuellement les technologies de liposuccion les plus avancées au monde, ce qui permet à nos patients de vivre une expérience plus sûre et moins traumatisante.



Voici comment cela fonctionne !

Il n'est pas nécessaire d'avoir recours à une anesthésie générale dangereuse ou à des perfusions pour la Lipo® water ou la liposuccion au laser. Les deux opérations sont réalisées sous anesthésie locale, selon la technique dite "tumescente". Un anesthésique local est d'abord utilisé pour endormir la région. De petites incisions sont pratiquées sur les côtés du dos, ce qui permet au médecin d'introduire un laser à fibre unique qui fait littéralement fondre la graisse depuis les omoplates jusqu'à la taille. Le laser stimule également le resserrement de la peau. Une fois la graisse fondue, des canules à jet d'eau sont utilisées pour éliminer littéralement la graisse fondue et la graisse supplémentaire qui s'est ramollie dans cette zone. Toutes les procédures sont effectuées dans notre cabinet de Schaumburg, IL. Voici quelques points clés concernant la liposuccion par eau Lipo® et la liposuccion au laser du dos.

La liposuccion par eau Lipo® et la liposuccion laser tumescente sont des méthodes extrêmement sûres pour éliminer les graisses disproportionnées et rétablir l'harmonie de la partie supérieure du corps.

L'intervention ne dure qu'une heure environ.

Cette technique est conçue pour éliminer la graisse en toute sécurité et raffermir la zone simultanément, de la manière la moins traumatisante possible.



L'inconfort après l'intervention est minime.

L'anesthésie générale et les perfusions ne sont pas utilisées, ce qui rend cette technique beaucoup plus sûre que la liposuccion traditionnelle.

La plupart des patients reprennent leurs activités normales et leur travail dans les 24 à 48 heures.

Quels sont les avantages de la liposuccion dorsale Lipo® water lipo et laser lipo ?

Ces types de liposuccion avancée permettent de réduire les bourrelets de soutien-gorge et les dos plus épais. Vous obtiendrez une peau plus ferme, un dos plus galbé et un physique plus jeune. Grâce aux techniques avancées utilisées, vous pouvez retourner au travail ou à l'école en un jour ou deux seulement.



À quoi dois-je m'attendre après l'intervention ?

Water Lipo® et la liposuccion laser tumescente sont effectuées sur place dans notre clinique sûre et ultramoderne, ce qui signifie qu'il n'y a pas de frais supplémentaires. Les patients sont légèrement sédatés à l'aide d'un anesthésique local, de sorte qu'ils restent éveillés et cohérents pendant toute la durée de l'intervention. Les patients sont anesthésiés, puis de petites incisions sont pratiquées pour accéder aux zones problématiques. Une fibre laser est insérée par ces incisions et la graisse est fondue. Une fois la graisse fondue, des canules à jet d'eau éliminent la graisse fondue et la graisse ramollie restante. Ce type de liposuccion ne dure qu'une heure environ et les patients peuvent quitter le cabinet avec un corps nouvellement sculpté et une image affinée. Toutefois, les patients ne sont pas autorisés à conduire. Chaque patient devra être pris en charge après l'opération et ramené chez lui.



Comment puis-je savoir si je suis un bon candidat pour la Lipo® back water ou la liposuccion au laser ?

La liposuccion tumescente du dos est une procédure sûre pour la plupart des hommes et des femmes qui présentent une accumulation importante de dépôts graisseux denses sur les côtés ou la largeur du dos. Il est recommandé aux patients d'être en bonne santé lorsqu'ils subissent une intervention afin de réduire les risques généraux et les complications potentielles. Cette procédure n'est pas un moyen de perdre du poids. Il s'agit plutôt d'une technique de modelage du corps conçue pour réduire les zones de graisse tenaces qui réagissent mal aux régimes et à l'exercice.



Le Lipo® water ou la liposuccion laser tumescente peuvent-ils être combinés avec d'autres procédures ?

Oui. En fait, la plupart de nos patients choisissent de traiter plus d'une zone à la fois.

L'intervention laissera-t-elle des cicatrices ou un excès de peau relâchée ?