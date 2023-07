Liposuccion cuisses Genève

Editoweb Magazine propose des commentaires d'actualité et de la littérature, des textes littéraires - sciences fiction, polar, littérature fantastique, ésotérisme - et des infos en temps réel.

La liposuccion est une spécialité très demandée en Suisse. Sachez en plus en lisant notre article dédié à la Liposuccion des cuisses



La liposuccion des cuisses peut être pratiquée à l'intérieur des cuisses, à l'extérieur des cuisses ou dans les deux cas.

5 CHOSES À SAVOIR SUR LA LIPOSUCCION DES CUISSES

Votre corps peut être prédisposé à stocker la graisse dans une zone spécifique - c'est ce qui donne à certaines femmes une "culotte de cheval" à l'extérieur des cuisses ou des "bourrelets" à l'intérieur des cuisses. La liposuccion est une excellente option dans ces cas, car elle permet d'éliminer définitivement les cellules graisseuses de la zone, ce qui modifiera la forme générale de votre corps, que vous perdiez ou preniez du poids par la suite. 1. les meilleurs candidats ont des poches de graisse spécifiques La liposuccion cible et sculpte des parties spécifiques du corps. La liposuccion peut créer un écart entre les cuisses, éliminer les bourrelets et se débarrasser de la culotte de cheval, mais elle ne réduit pas la graisse sur l'ensemble du corps et ne remplace pas la perte de poids. Si votre objectif est de réduire la taille de vos cuisses, la perte de poids peut donner des résultats plus satisfaisants. 2. Rester légèrement actif (marcher) est essentiel pour une bonne récupération. La convalescence d'une liposuccion comprend généralement une période de deux semaines avant que les patients ne puissent reprendre des exercices à fort impact. S'il est vrai qu'il ne faut pas faire d'exercices à fort impact (courir, sauter) pendant la convalescence d'une lipoaspiration des cuisses, il est nécessaire de rester actif pendant la convalescence. En fait, les patients devraient essayer de commencer à marcher immédiatement après l'intervention. Lors d'une liposuccion des cuisses, la circulation sanguine est particulièrement importante. La marche améliore la circulation (flux sanguin), ce qui accélère le processus de guérison et aide à prévenir la formation de caillots sanguins. Si vous avez un mode de vie sédentaire ou si vous travaillez à un bureau, il est important d'en tenir compte car vous devrez trouver des moyens de faire de courtes promenades pendant votre convalescence. En cas de douleur ou d'inconfort, des médicaments contre la douleur sont disponibles et chaque patient reçoit une ordonnance facultative pour des médicaments contre la douleur après l'intervention. 3. La liposuccion des cuisses n'est pas conçue pour réduire la cellulite (ou les vergetures) Les raisons exactes pour lesquelles certaines femmes (ainsi que certains hommes) développent de la cellulite n'ont pas fait l'objet d'études approfondies, bien que nous sachions que des facteurs génétiques et hormonaux jouent un rôle. La cellulite elle-même est un problème qui implique une combinaison de muscles, de cellules graisseuses et de tissu conjonctif fibreux dans la peau. C'est pourquoi le simple fait d'éliminer les cellules graisseuses de la région par liposuccion n'améliorera pas les capitons ou l'effet "fromage blanc" et, dans certains cas, peut même les rendre plus apparents. Toutefois, les traitements au laser visant à améliorer la formation de collagène dans la peau peuvent être combinés à la liposuccion. Ces traitements contribuent à améliorer l'étanchéité de la peau, bien qu'il faille attendre jusqu'à six mois avant d'obtenir des résultats complets. Ces traitements peuvent améliorer l'apparence de la cellulite et peuvent être recommandés par votre chirurgien.

Les vergetures sont des tissus cicatriciels L'élimination de la graisse sous la peau n'améliorera pas leur apparence et, dans la plupart des cas, les rendra plus visibles. C'est le cas lors d'une perte de graisse par liposuccion ou par le biais d'un régime alimentaire et d'exercices physiques. La meilleure façon de traiter les vergetures est de les prévenir. 4. Les tendances changent - faites-le pour vous, pas pour les autres La liposuccion devrait toujours être quelque chose que vous faites pour vous-même afin d'obtenir la forme corporelle que vous souhaitez. L'écart entre les cuisses est peut-être considéré comme souhaitable aujourd'hui (et personne n'aime les frottements !), mais les formes corporelles considérées comme souhaitables évoluent avec le temps. L'avantage de la lipoaspiration est qu'elle vous permet de conserver les courbes que vous souhaitez tout en éliminant la graisse dans les zones où vous n'en voulez pas. La liposuccion est permanente, alors assurez-vous d'être motivée par vos propres désirs et de ne pas vous tourner vers la liposuccion pour essayer d'être acceptée socialement ou d'obtenir un look à la mode en ce moment. 5. CoolSculpting est également une option La liposuccion permet d'éliminer 70 à 80 % de la graisse dans la zone traitée. Pour certaines cuisses, c'est exactement ce qu'il faut. Pour les femmes qui souhaitent amincir des zones spécifiques, CoolSculpting peut également être une option. Un seul traitement CoolSculpting permet d'éliminer 20 à 25 % des cellules graisseuses de la zone traitée. La zone traitée par CoolSculpting est plus petite que celle traitée par liposuccion et la réduction de la graisse est moins importante. Cependant, cette technique peut être une solution idéale pour les femmes qui cherchent à affiner une partie spécifique de leurs cuisses. En outre, il s'agit d'une intervention non chirurgicale qui ne nécessite que peu ou pas de temps d'arrêt. Selon le nombre de traitements dont vous avez besoin, elle peut également être moins chère que la liposuccion des cuisses !



https://www.aesthetics-ge.ch/fr/traitements/chirurgie-de-la-silhouette/liposuccion-geneve pour en savoir plus !



