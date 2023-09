Liposuccion des cuisses ? Un spécialiste à Genève ?

Liposuccion et lifting des cuisses : mettez vos jambes en valeur

C'est pourquoi l'hiver est la période idéale pour suivre les meilleurs traitements pour avoir de belles jambes. Non seulement parce que le temps de récupération doit être respecté sans exception pour obtenir les meilleurs résultats. Mais aussi parce que le froid est un grand allié contre l'inflammation et la douleur, et qu'il favorise grandement la cicatrisation. En outre, en hiver, nous passons beaucoup moins de temps à l'extérieur et nous ne laissons pas la lumière du soleil éclairer directement notre peau.

De nombreux patients se demandent si la liposuccion est vraiment efficace sur les jambes. Nous levons ici tous les doutes et vous indiquons quels sont les traitements ou interventions chirurgicales les plus intéressants pour sculpter les cuisses et les jambes.



Éliminer les excès : liposuccion au laser des cuisses, des genoux et des jambes

La liposuccion assistée par laser permet de cibler les lipodystrophies dans des zones auparavant beaucoup plus difficiles d'accès.

Comme il est logique, certaines zones sont plus reconnaissantes que d'autres lorsqu'il s'agit de répondre à la liposuccion. Dans ce que l'on appelle la zone du tronc (flancs, dos) et du trochanter (ce que l'on appelle communément les hanches), en raison de la qualité et de l'épaisseur des tissus, l'élimination de la graisse localisée est très efficace. Ceci est principalement dû au fait que la capacité de rétraction de la peau est beaucoup plus importante.

Cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas envisager une liposuccion dans d'autres zones de la jambe : intérieur des cuisses, genoux, chevilles. Cependant, chaque cas doit être évalué au cas par cas, en étudiant les caractéristiques de la peau de chaque patient. En effet, dans ces zones spécifiques, la peau est beaucoup plus fine.

Les parties inférieures, sous le genou, comme les mollets et les chevilles (et la zone autour des genoux eux-mêmes) ont une circulation plus faible. Le retour veineux est naturellement beaucoup plus difficile. Le gonflement postopératoire durera beaucoup plus longtemps, d'où la nécessité d'un diagnostic professionnel très spécialisé.



Vérifier si la liposuccion est vraiment nécessaire.

Ou s'il existe des options alternatives pour améliorer votre apparence. Par exemple, la mésothérapie, qui consiste en l'infiltration sous-cutanée de différentes substances ayant un effet drainant, circulatoire, lipolytique et raffermissant.

Le lifting des cuisses existe, et son nom est cruroplastie.

Le lifting des cuisses est une intervention chirurgicale très intéressante. La cruroplastie est une technique de réparation qui, par exemple, est souvent demandée par des personnes ayant subi une perte de poids importante. C'est le cas des patients qui ont déjà subi une chirurgie bariatrique ou une chirurgie de l'obésité.

Bien entendu, le fait d'avoir subi une chirurgie de l'obésité n'est pas une condition sine qua non pour subir cette intervention. Et nombreuses sont les personnes pour lesquelles la cruroplastie peut les aider énormément à sculpter des muscles plus fins, plus harmonieux et plus esthétiques.

L'objectif de cette intervention est de retirer et/ou de "retendre" la peau excessive ou en excès sur le devant, l'intérieur et l'extérieur des cuisses. Plus précisément, l'une des zones où une cruroplastie peut grandement améliorer la qualité de vie d'un patient (ainsi que son apparence esthétique) est l'intérieur des cuisses.

L'élimination des tissus superflus dans cette zone permet de corriger des dysfonctionnements très gênants. Imaginez tous les problèmes qu'un grave excès de peau provoque à l'intérieur des cuisses lors d'une activité aussi quotidienne et vitale que marcher d'un endroit à l'autre :

• transpiration,

• altérations et infections cutanées,

• irritations,

• plaies.

En évaluant spécifiquement la capacité de rétraction cutanée de chaque patient, l'élimination du relâchement et de l'excès de tissu adipeux dermique peut être combinée, ou non, avec la liposuccion laser susmentionnée. Le laser nous permettra d'obtenir des résultats très positifs en termes d'amélioration de l'élasticité.



Puis-je améliorer mes fesses en profitant de la liposuccion ?

Dans de nombreux cas, la réponse est : bien sûr ! L'élimination de la graisse localisée par la liposuccion peut nous aider à remodeler et à donner une certaine projection de résultats naturels aux fesses. Et le lipofilling est la technique de choix.

Si, par exemple, le patient a des fesses plates ou tombantes, le lipofilling (remplissage avec de la graisse autologue prélevée sur d'autres zones redondantes) peut être une excellente option. De cette façon, on peut améliorer une zone qui était désavantagée et obtenir un équilibre corporel beaucoup plus suggestif.

Ne renoncez pas à avoir de superbes jambes cet été. N'attendez plus pour profiter de la santé, de la beauté et du bien-être.

Source intéressante : https://www.aesthetics-ge.ch/fr/traitements/chirurgie-de-la-silhouette/liposuccion-geneve/cuisses