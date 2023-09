Liposuccion des fesses, un spécialiste de Genève nous répond

Il s'agit d'une procédure utilisée pour éliminer la graisse des fesses, réduisant ainsi leur taille. L'opération se déroule en plusieurs étapes et prend généralement 1 à 2 heures. Si vous envisagez de recourir à la chirurgie plastique pour vos fesses, mais que vous n'êtes pas sûr que cette intervention vous convienne, lisez cet article pour en savoir plus sur cette procédure et sur la façon dont nous pouvons vous aider.

La liposuccion des fesses peut vous aider à obtenir une apparence plus attrayante et plus séduisante. La procédure permet de réduire les soubresauts et les ondulations des dépôts de graisse, ce qui peut donner une apparence plus jeune.



Réduire la graisse dans le corps

Par définition, la liposuccion est une procédure visant à réduire la graisse corporelle. Dans la région des fesses, cette procédure peut être utilisée pour traiter le relâchement de la peau. Cette procédure utilise un appareil spécial à ultrasons généralement appelé "liposculpteur" ou "appareil de microneedling". L'appareil brise et aspire la graisse dans la couche dermique de votre peau en créant de petits trous (cavités) dans vos fesses.

La peau de vos fesses et de vos cuisses est très fine et bénéficie d'un apport sanguin très important. Par conséquent, les graisses naturelles de votre corps sont facilement mobilisées et peuvent être éliminées par liposuccion.

Dans cet article, nous allons vous expliquer comment fonctionne la liposuccion des fesses, ce qu'elle implique et quels sont les risques associés à cette procédure.



Intervention chirurgicale sur les fesses

En pratique, il s'agit d'une ablation des fesses qui est une chirurgie peu invasive. Au cours de cette intervention, des cellules graisseuses sont injectées avec des matériaux spéciaux pour dissoudre et amincir le tissu afin de lisser la peau et de supprimer les éventuelles bosses. La liposuccion chirurgicale est une procédure qui permet de retirer la graisse indésirable des fesses sans endommager aucun tissu.



La gestion de la douleur lors de la liposuccion des fesses

De nombreux patients qui se rendent chez leur chirurgien plasticien pour leur procédure de liposuccion des fesses ont peur que celle-ci soit douloureuse. La liposuccion est une option efficace pour ceux qui ont perdu une quantité importante de graisse autour des hanches, des fesses ou du haut des cuisses.

Selon les statistiques les plus récentes, environ 10 millions d'européens souffrent de maux de dos. c'est qu'il y a environ 10 millions de personnes qui ont des problèmes dans le bas du dos. Nous savons tous que l'exercice peut aider à soulager la douleur, mais que se passerait-il si, au lieu de faire de l'exercice, vous faisiez autre chose ? La liposuccion des fesses est une procédure plutôt récente, mais une fois qu'elle s'est répandue, elle a vraiment décollé.

