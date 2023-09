Liposuccion du dos ? Un chirurgien spécialiste de Genève en parle

Poser des questions avant et après une intervention de chirurgie plastique

C’est extrêmement important pour votre sécurité et votre rétablissement. Cela permet de réduire le risque de risques inutiles, de complications et même de regrets. Plus vous en saurez sur une intervention avant de la subir, plus vous aurez de chances de faire taire les doutes ou les inquiétudes que vous auriez pu avoir avant l'opération. Discuter avec votre chirurgien plastique avant de décider si une liposuccion vous convient ou non.



Les éventualités techniques proposées

Il est essentiel d’avoir avec le chirurgien un bref aperçu des différents types de techniques de liposuccion du dos, y compris une liste de questions typiques posées par les patients pour déterminer s'ils sont de bons candidats pour l'opération avant de se faire opérer d'une liposuccion et de la faire réaliser.



Pourquoi les gens optent-ils pour une liposuccion du dos ?

Vous avez peut-être entendu des célébrités parler de cette intervention, ou vous en avez même vu la publicité à la télévision. Cette intervention présente certains avantages, mais elle peut aussi comporter des risques.

• L'un de ces risques me concerne-t-il ?

• La liposuccion est-elle sûre ?

Il faut donc trouver des réponses à ces questions et à bien d'autres encore en vous parlant des causes de la chirurgie de liposuccion, de ses risques et de bien d'autres choses encore.

La recherche de silhouette idéale

Saviez-vous que plus de la moitié des européens n'ont pas une silhouette idéale ? Beaucoup d'entre eux ont des kilos en trop, dont certains peuvent être attribués à de mauvaises habitudes alimentaires et à un mode de vie malsain. La solution est la liposuccion arrière. Mais avant d'envisager de subir cette intervention, vous devez poser les bonnes questions à votre chirurgien plasticien. Posez donc vos questions à un expert parce qu’il faut que vous sachiez à quoi vous attendre et ce qu'implique l'intervention avant de vous soumettre à une liposuccion du dos. Il y a des questions plus importantes que d’autres toutefois. Vous aurez automatiquement l’inspiration lors de votre consultation afin d'être mieux préparé et de savoir exactement à quoi vous attendre.



Liposuccion du dos, une procédure très prisée

La liposuccion du dos est l'une des interventions cosmétiques les plus populaires pratiquées sur les femmes aux États-Unis et en Europe. On estime que 2 000 000 personnes subissent cette intervention chaque année. Comme pour toute intervention chirurgicale, vous devez poser des questions et obtenir le plus d'informations possible avant d'accepter de subir cette intervention et de payer un grand chirurgien pour effectuer votre liposuccion du dos.

Si vous envisagez de subir une liposuccion pour réduire la graisse du dos et améliorer votre posture, il est impératif de savoir si l'opération vous convient. Vous devez également vous demander :

• L'opération sera-t-elle couverte par l'assurance ?

• Comment puis-je optimiser mes résultats ?

• Est-ce que je peux me le permettre ?

La chirurgie de liposuccion du dos (également appelée "lifting de la fente") est une intervention visant à éliminer la graisse de la partie inférieure de votre corps, comme les poignées d'amour, le haut du dos et les joues.