Liposuccion du ventre ou Abdominoplastie, prendre un spécialiste à Genève

La liposuccion du ventre est un moyen sûr de se débarrasser de ces bourrelets, car on les cible spécifiquement et les éliminer physiquement la plus grande partie de la graisse. En quelques heures, vous aurez un ventre plus plat et plus sexy. Tous les types de patients sont traités, qu'ils soient maigres avec une petite bosse ou corpulents avec un ventre très gonflé. Un Dr liposuccion ventre est un expert et se spécialise uniquement dans la liposuccion. Il a appris les secrets de la liposuccion du ventre qui lui permettent d'obtenir un resserrement significatif de la peau, ce dont les autres médecins n'ont aucune idée. Les résultats de la liposuccion du ventre du Dr lipo abdomen sont les meilleurs.



Comment la liposuccion du ventre est-elle pratiquée ?

Bien qu'il existe de nombreuses méthodes de liposuccion, il est plus facile de distinguer la liposuccion éveillée de la liposuccion endormie. La liposuccion éveillée est réalisée à l'aide d'un anesthésique local, la lidocaïne. La liposuccion endormie est réalisée sous anesthésie générale et le patient est placé sous respirateur.

La liposuccion éveillée est pratiquée à l'aide d'un instrument de sculpture appelé canule. Contrairement aux chirurgiens qui pratiquent la liposuccion en dormant et qui utilisent de grandes canules, des microcanules sont utilisées, qui sont des versions plus petites de ces instruments de sculpture. Les microcanules causent moins de traumatismes, et donc moins d'ecchymoses et de douleurs après l'intervention. Bien entendu, le rétablissement est également plus rapide.