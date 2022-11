Lithothérapie : ​Comment savoir quelle est ma pierre de naissance ?

Comment savoir quelle est ma pierre de naissance ?



Le concept des pierres de naissance a vu le jour depuis des milliers d’années.

Ce sont des pierres précieuses ou semi-précieuses ayant des pouvoirs spécifiques.



Elles concourent au bonheur et à la protection de celui qui les porte.



Vous désirez connaître votre pierre de naissance ?



Consultez les informations de correspondance ci-dessous.



S’en tenir au calendrier pour connaître sa pierre de naissance



Connaître sa pierre de naissance n’est pas difficile.



La chose la plus importante, c’est connaître son mois de naissance.



En effet, il existe au total 12 pierres de naissance.



Chacune de ces pierres est associée à un mois donné.



Les pierres de naissance selon les mois de l’année



Les 12 pierres de naissances ont été établies selon les 12 mois de l’année.



Selon ce critère, les pierres de naissances sont les suivantes.



Janvier : sa pierre de naissance est le grenat



Si vous êtes né en janvier, le grenat est votre pierre de naissance.



Elle possède une couleur rouge brun et est originaire du Brésil, de l’Inde et de l’Afrique du Sud.



Le grenat est une pierre protectrice.



Elle favorise la confiance en soi, les relations sexuelles, la persévérance.



Elle symbolise également l’engagement et la vérité.



Février : l’améthyste



Très utile en méditation, l’ améthyste la pierre de naissance de toutes les personnes nées en février.



C’est une pierre apaisante et purificatrice.



Elle agit sur le mental, favorise le bien-être, la concentration et la sérénité.



L’améthyste stimule la créativité.



Elle dissipe la peur et l’angoisse.



Mars : l’aigue-marine



L’aigue-marine est la pierre de ceux qui ont vu le jour en mars.



L’autre nom qu’on lui donne est « la pierre du courage ».



En effet, l’aigue-marine est connue pour :



calmer le mental,

réduire le stress,

débarrasser des pensées noires,

stimuler la clairvoyance

libérer la communication.



Avril : sa pierre de naissance est le diamant



Le diamant, c’est la pierre de ceux qui sont venus au monde en avril.



Reine de toutes les pierres, le diamant est la plus précieuse de toutes.



Elle symbolise la perfection.



Pour tous ceux qui la portent, cette pierre de naissance apporte la force et l’endurance pour aller de l’avant.



Mai : l’émeraude



Si vous êtes né en mai, c’est l’ émeraude qui est votre pierre de naissance.



Les bienfaits qu’on lui reconnaît sont inestimables.



En effet, l’émeraude confère la beauté et une longue jeunesse à ceux qui la portent.



Elle protège ses porteurs, leur attire la santé et la guérison.



Pour ceux qui ont de la clairvoyance qui la porte, l’émeraude fait lire l’avenir.



Juin : la perle



Si vous êtes né en juin, vous avez la perle comme pierre de naissance.



C’est une pierre fine d’origine animale qui protège son porteur des dangers.



Juillet : sa pierre de naissance est le rubis



Le rubis est le symbole la passion et de l’amour.



Elle apporte la joie de vivre et le courage à son porteur.



Elle attire également la richesse.



Août : le péridot



Le péridot est votre pierre, si vous êtes né en août.



Cette pierre améliore votre confiance, réduit votre stress, et renforce votre estime.



Le péridot vous décharge du poids des erreurs passées.



C’est aussi le symbole de l’union.



Septembre : le saphir



Le saphir , c’est la pierre de naissance associée à septembre.



Elle apporte la paix et la sérénité à son porteur.



Elle purifie votre esprit et votre âme.



Octobre : le quart rose



Pour les personnes nées en octobre, le quart rose est la pierre de naissance, mais il y a aussi la tourmaline .



Le quart rose agit principalement sur le cœur, car il y est directement relié.



C’est une pierre dite consolatrice.



Elle apporte la paix, guérit les blessures émotionnelles et physiques.



Novembre : la citrine



La citrine est associée au mois de novembre.



C’est une pierre qui apporte de la positivité.



Elle vous attire le bonheur et la joie.



Décembre : la topaze bleue



Si vous êtes né en décembre, c’est la topaze bleue qui est la vôtre.



Avec elle, finies vos craintes et peurs.



Bienvenue la joie et le bonheur de vivre.





Prenez soin de vous,



PS : Chaque pierre vibre et fournit de l'énergie. Quand vous achetez une pierre, celle-ci est emplie d'énergies différentes : celle du vendeur, des autres clients l'ayant manipulée, des gens qui l'ont extraite etc.



N'oubliez donc pas de recharger régulièrement votre pierre pour qu'elle puisse vibrer pleinement. Les pierres se rechargent de différente manière en fonction de leur composition : grâce à l’énergie du soleil levant ou couchant, à l’énergie de la pleine lune ou à la mise sous terre.