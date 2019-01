Macron Benalla, une famile "bien singulière"?

Il est constant que la famille Macron recomposée ne plaît pas aux traditionalistes, d'autant qu'il pèse, sur Emmanuel Macron - depuis l'affaire Benalla et peut-être avant - un soupçon d'homosexualité. Qu'Alexandre Benalla ait commis des fautes lourdes dont la Justice nous dira ce que cela mérite, c'est probable. En revanche, la comparution de Benalla devant la seconde Commission sénatoriale ne semble pas pertinente dès lors qu'une information judiciaire est ouverte. C'est une règle de la séparation des pouvoirs.Quant à l'homosexualité du Président Macron, pour le cas où elle serait avérée, est-ce vraiment un problème? Naturellement, non. Et cela ne regarde personne.L'étrange est ce remue-ménage médiatique autour de faits divers dont on veut absolument faire un problème d’État. Encore qu'il soit choquant qu'un chargé de mission de l’Élysée frappe des manifestants. Il n'était pas dans son rôle: il devait observer, rapporter des faits, des impressions au Directeur de cabinet. Cela sous réserve des déclarations de Vincent Crase à Charlie Hebdo.J'allais oublier l'affaire des 23 utilisations de passeports diplomatiques et de service. Il me semble évident que le philosophe et président Macron - qui a affirmé à Alger que le colonialisme était un crime contre l'humanité - n'allait pas abandonner à la vindicte publique un Alexandre Benalla, citoyen cosmopolite au prénom catholique et au nom berbère, devenu soudainement cible de choix de la bien-pensance traditionaliste. C'est ainsi que d'une façon ou d'une autre, officieusement ou officiellement, il n'est pas douteux que Benalla ait utilisé, comme il l'indique lui-même, 23 fois des passeports diplomatiques ou de service pour diverses missions procédant des droits discrétionnaires des Président de la V° République.Ainsi atteignons-nous la dimension ethnique et raciale. En effet, nous ne sommes pas nombreux à avouer aimer cette France cosmopolitaine qui se profile.Revenons à présent, puisque vous me le permettez, à nos traditionalistes qui avancent masqués derrière les prétendants au trône de France dont aucun ne semble vouloir céder sa place à l'autre. il est manifeste, lorsque l'on visite les sites web et blogs royalistes, que le mouvement des Gilets jaunes bénéficie de leur soutien.Dans le blog Alliance Royale, il est indiqué: «Les membres de l’Alliance royale sont des citoyens français de bonne volonté désireux d’agir pour le bien de leur pays et considérant que la solution royale est la seule réponse possible à la profonde crise institutionnelle, politique, sociale et morale que traverse notre pays. Ils estiment que le discours politique ambiant tourne en rond en s’attaquant aux symptômes plus qu’aux maux parce qu’il est crispé dans la justification d’un système politique en faillite.»Ce même blog annonce que 17% des Français verraient bien la fonction présidentielle assumée par un roi. Ce serait tout de même un meilleur score que celui du Rassemblement nationale de Marine Lepen, laquelle, pas folle la guêpe, se tait. Peut-être attend-elle tout simplement une convergence mécanique.Sur une autre page, dans son chapitre "Société", on peut y lire: «La famille est la cellule de base de la société. Elle est le lieu de l’altérité homme-femme, condition essentielle pour qu’une société soit créatrice.» Voilà qui balaye d'une simple phrase le droit à l'IVG et au mariage des homosexuels.Derrière leur absence de proposition politique, leur volonté de balayer les hommes et femmes politiques actuels (y compris, d'ailleurs, les dirigeants du Rassemblement national) le mouvement Gilets jaunes apparaît clairement comme traditionaliste et, consciemment ou non, royaliste dans son rejet de dialogue avec les institutions républicaines.Alliance royale déclare d'ailleurs, toujours sur son blog, porter depuis plusieurs années leur exigence de referendum d'initiative populaire et de démocratie directe et confirme: «... le résultat d’un référendum, lorsqu’il a lieu au niveau national, devra être promulgué par le souverain. Autrement dit, le referendum serait une façon, pour le peuple, de s’adresser directement au roi et non aux instances politiques auxquelles il risque de se heurter. Et c’est au roi qu’il appartiendrait, à l’aide de son Haut Conseil, de vérifier que le choix ainsi exprimé n’est pas en contradiction avec les intérêts fondamentaux de notre pays.» Ce bla-bla, pour vous comme pour moi, est un déni de démocratie car aux antipodes d'une monarchie parlementaire. Malgré cela, Wikipédia classe le parti "Alliance Royale" comme de «tendance constitutionnelle ou parlementaire». LOL (ndlr) En réalité, il n'y a pas de quoi sourire quand on sait que les pages de Wikipédia sont globalement perçues comme dignes de confiance.

Pour ce qui concerne le statut des émigrés ou des personnes issues de l'émigration, dans sa plate-forme politique, Alliance royale affirme: «la citoyenneté française est réaffirmée. La naturalisation selon le droit du sol s'obtient par adoption des résidents étrangers.»



François Hollande et Christiane Taubira ont eu l'honneur d'ouvrir la boîte de Pandore en autorisant le mariage des couples gays. Quand bien même la monarchie française le réfuterait, il resterait une solution à la famille Macron, en cas de prise de pouvoir par un monarque, c'est d'adopter Alexandre Benalla. Pourquoi pas?