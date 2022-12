Macron déplore à Washington les mesures économiques "super agressives" de Biden

L’homme est dans son rôle avant tout, il faut défendre les intérêts français avant tout, et c’est ce que fait Macron. Au fond cette réaction n’a rien à avoir avec l’histoire d’annulation de contrat d’achat de sous-marin comme le pense plusieurs. Dans la réalité, la politique de Joe Biden depuis son élection et surtout avec la crise en Ukraine consiste à, dans un premier temps, sauver l’industrie américaine à tout prix et dans un deuxième temps faire face à l’inflation sans complaisance même avec les pays amis.

C’est tout à fait normal pour un président qui se révèle plus protectionniste dans ses stratégies. La conséquence directe de ce protectionnisme est la possibilité d’une chute libre des entreprises françaises. C’est d’ailleurs ce qui justifie la réaction de Macron.