Macron propose des amendes payables en espèces ou par carte pour lutter contre la consommation de drogue

Des changements dans les politiques pour lutter contre le trafic de drogue

Dans le but de lutter contre le trafic de drogue et d'améliorer l'efficacité des sanctions, le président français Emmanuel Macron a proposé de nouvelles mesures législatives. Macron a présenté cette idée lors d'une interview avec le journal La Provence, publiée le dimanche 25 juin. Selon le président, les amendes pour consommation de drogue pourraient être payées immédiatement, en espèces ou par carte bancaire.

Une meilleure application des amendes

Macron s'inquiète du faible taux de paiement des amendes pour consommation de drogue. Selon les rapports, seulement 35% de ces amendes sont effectivement payées en raison des retards de paiement par voie électronique. Considérant cette situation comme "inacceptable", le président a demandé au ministre de l'Intérieur de préparer un décret pour mettre en place le paiement immédiat des amendes. De plus, la distribution de 5 000 terminaux de paiement aux agents chargés de l'application de la loi a déjà commencé.

Convaincre les consommateurs pour arrêter le trafic de drogue

Macron soutient qu'il est essentiel de s'attaquer au problème de la consommation de drogue afin de lutter efficacement contre le trafic. Il explique qu'il est impossible de se plaindre du trafic de drogue tant qu'il y a des consommateurs. Le président estime que ceux qui ont les moyens de consommer des drogues à des fins récréatives doivent comprendre qu'ils alimentent des réseaux criminels et qu'ils sont complices de facto.

Évaluation des mesures existantes et perspectives futures

Depuis septembre 2020, des amendes forfaitaires ont été mises en place en France, avec un montant maximum de 2 500 euros (200 euros sans majoration pour une première consommation). Selon Macron, 350 000 amendes ont été émises dans le pays depuis cette période. Cependant, le défaut de paiement opportun de ces amendes a conduit le président à proposer le paiement immédiat en espèces ou par carte. Cette approche devrait permettre d'améliorer le taux de recouvrement.



Ce système d'amendes forfaitaires a été testé à Marseille à partir de juillet 2020, puis étendu à l'ensemble du pays en septembre 2020. L'initiative a été saluée par certains agents de police et responsables politiques comme une réponse plus efficace au délit de consommation de drogue, évitant d'encombrer les tribunaux.



Cependant, l'Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT) a une opinion mitigée sur ces mesures. Selon l'OFDT, l'accent mis sur la pénalisation financière a été au détriment des mesures sanitaires individualisées. Bien que la loi française prévoie théoriquement des peines allant jusqu'à un an de prison et des amendes allant jusqu'à 3 750 euros pour la consommation illicite de drogue, l'emprisonnement pour usage reste exceptionnel, les juges privilégiant, avant la mise en place des amendes, des "mesures alternatives aux poursuites", telles que des rappels à la loi.



En résumé, la proposition de Macron vise à aborder de manière plus efficace le trafic de drogue en permettant le paiement immédiat des amendes pour consommation. L'objectif est de dissuader les consommateurs et de réduire la demande, ce qui aura un impact sur la lutte contre les trafiquants de drogue. Avec la mise en œuvre de cette mesure, on espère améliorer l'efficacité des sanctions et promouvoir une société plus sûre et sans drogue en France.