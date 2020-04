Macron rencontre Raoult: la fin d'une controverse en vue?

D’un côté, les services de réanimation sont surchargés dans au moins deux régions : le Grand Est et l’Île de France, avec le risque de ne pas pouvoir soigner tous les malades, c’est à dire de refuser les soins de réanimation à ceux dont le pronostic vital est le plus engagé afin de donner leur chance à ceux dont les diagnosticiens pensent qu’ils peuvent encore être sauvés. Les personnes en réanimation représentent environ 5 % des malades atteints.

De l’autre côté, l’IUH Méditerrannée, soigne et diminue drastiquement la charge virale, donc le pouvoir de contaminer, de presque 100 % des personnes atteintes qui le consultent. Sauf erreur de ma part, le taux de létalité, dans son service, est de 1 pour mille.



La raison pour laquelle les chercheurs s’étripent sur la question du bien-fondé de l’hydroxychloroquine est que, parmi les 100 % des personnes soignées par le Professeur Raoult et son équipe, 80 % auraient guéri, selon les statistiques, sans autre prescription que du repos. Hélas, le plaquenid, pour être efficace, doit être prescrit dès que le malade est diagnostiqué, sans attendre de savoir s’il aurait guéri spontanément.



Cependant, les coûts de réanimation pendant 5 à 20 jours d’un malade sont exorbitants alors que le Plaquenid ne coûte presque rien et que ses effets secondaires et contre-indications sont parfaitement connus.



Tous les autres arguments agités de-ci de-là sont des fioritures, des hochets agités pour embrouiller un lectorat qui adore prendre parti à tout propos.



En revanche, c’est le pouvoir de contamination qui a entraîné le confinement et mis la France à l’arrêt. Économiquement parlant, la concurrence libre et non faussée étant la devise des marchés, le covid19 est une catastrophe épouvantable. Encore que… mais c’est une autre histoire.



Naturellement, nous ne pouvons pas présager à cette minute des motifs du Président de la République. Peut-être qu’on se prend le chou et qu’il veut tout simplement demander à Raoult, après avoir déjà consulté d'autres scientifiques, si Bachelot, qui a nettement tourné casaque, ferait un ministre potable pour le pore-feuille de la santé ?