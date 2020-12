Marché de Noël a New Taipei

New Taipei célèbre Noël avec un immense marché dans le quartier de Banqiao . Le marche comprend une scène de concert pleine de célèbres artistes. De la nourriture locales et occidentale ainsi que d’innombrables illuminations. A Taïwan et généralement en Asie, on fête Noël entre Ami ou amoureux.

La grande ouverture a eu lieu avec une parade dans les rues emmenée par le Maire de New Taipei, Eric Chu (朱立倫), suivi par le Père Noël, lutins et princesses de contes de fées.



La fête s’est clôturée avec un grand show lumineux autour de l’arbre de Noël de 35,5 mètres de haut, de 18 à 22 heures. Le centre d’amusement pour les enfants sera ouvert gratuitement de 11h00 à 21h00 chaque jour jusqu’au 2 janvier, alors que le magnifique village de Noël, sera ouvert jusqu’au 5 Janvier.

Au Marche de Noël de New Taipei on trouve beaucoup de stands de street food vendant des plats locaux comme saucisses, damplings, puffs, cherries tomatoes mais aussi japonnais et les traditionnelles barbe a papa et sucreries. Naturellement on peut aussi y boire le fameux bubble tea chaud ou froid et d'autres boissons de saisons. De grande marques y sont aussi représentées. Majoritairement Disney, mais aussi des telecom et des célèbres produits occidentaux. Tout pour faire des cadeaux a sa famille ou son compagnon.





Le Marché de Noël de New Taipei surprend par sa superficie. Fait pour les familles et les couples il s'étend des centres commerciaux jusqu'au hall de la mairie de New Taipei. Il impulse chants de noël et photos sur décors implantés a chaque participant. Tous les décors sont inspirés ou directement fournis par Disney. On y trouve cependant le décor occidental classique. Le sapin et le père noël sont aussi présents. On y voit aussi des animaux et tout ce qui peut rappeler l'hiver. Le marché de Noël de New Taipei n'échappe pas non plus au illuminations. On peut emprunter un long pont piéton recouvert de guirlandes lumineuses, parcourir des squares entièrement décorés et illuminés pour l’occasion et prendre des photos sur des emplacements aménagés pour l'occasion.



Cette troisième édition aura marqué les citadins en attendant la prochaine.