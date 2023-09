Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Mastopexie en Suisse Pourquoi et comment ?

La Mastopexie est une chirurgie esthétique très demandée ! Sachez en plus en lisant notre article dédie







Il s'agit généralement d'une chirurgie ambulatoire, bien qu'une courte hospitalisation de 24 à 48 heures puisse être recommandée dans certains cas.



Ce type d'intervention est normalement pratiqué sous anesthésie générale.



Les interventions de mastopexie durent généralement entre deux et trois heures en moyenne, mais cela varie en fonction de la technique utilisée.



Les interventions de mastopexie peuvent inclure d'autres procédures telles que la réduction, l'augmentation ou la reconstruction complète.



L'intervention est réalisée au moyen d'incisions pratiquées dans la zone du sein dont la peau doit être retirée, afin de replacer le mamelon et l'aréole dans une position plus élevée.



Ce type de chirurgie comprend également la mastopexie avec implants, qui consiste à placer une prothèse sous le sein pour augmenter la taille des seins lorsqu'ils sont trop petits.



La peau excédentaire est également retirée et le sein est remodelé, voire réduit au moyen d'une mammoplastie, dans le cas de seins trop volumineux.



Les incisions après une mastopexie sont refermées par des sutures, qui laissent toujours des cicatrices plus ou moins visibles, selon les zones où l'opération est pratiquée, et qui disparaissent progressivement avec le temps.



L'opération se termine par un pansement ou la mise en place d'un soutien-gorge spécial.

Mesures préopératoires pour une mastopexie



Parmi les mesures à prendre avant l'opération de mastopexie, votre médecin vous demandera de rester à jeun au moins huit heures avant l'opération, d'éviter les médicaments anticoagulants tels que l'aspirine, entre autres. Il vous informera également sur l'utilisation de gels et de crèmes, et vous demandera d'être accompagnée d'une personne le jour de l'opération, et de porter des vêtements amples à la sortie de la clinique.

Post-opératoire de la mastopexie



Les résultats de l'opération de lifting mammaire sont étroitement liés à l'observation scrupuleuse de certains soins postopératoires, et c'est pourquoi votre médecin vous fera une série d'observations auxquelles vous devrez prêter attention en priorité afin d'éviter les risques et les complications, ce qui contribuera à consolider les résultats.



Parmi les risques que l'on peut rencontrer après une mastopexie, il y a les suivants : ecchymoses, infections, saignements, problèmes de cicatrisation lente ou sensibilité élevée dans la zone opérée, qui peut en principe être plus ou moins normale après l'opération.



Normalement, si les conseils médicaux sont correctement suivis, il n'y a pas de complications majeures après l'opération des seins tombants, mais si les problèmes décrits surviennent après un délai raisonnable depuis l'opération, ou s'ils sont accompagnés de fièvre ou de douleurs intenses, vous devez vous rendre chez le médecin dès que possible pour diagnostiquer et traiter ces complications.



Principaux soins et mesures : Portez le soutien-gorge spécifique prescrit par le médecin en permanence, même au lit, et ne l'enlevez que pour prendre une douche après une opération de lifting mammaire.



Au cours des premières heures suivant le lifting mammaire, et après la disparition de l'anesthésie, vous commencerez à ressentir des douleurs d'intensité variable, qui se résorbent facilement à l'aide d'analgésiques.



Les soutiens-gorge à armature ne peuvent être portés que plusieurs mois après l'intervention de lifting mammaire et selon les indications du médecin à chaque visite de contrôle.



Après deux ou trois semaines, les points de suture devront être retirés.



Pendant votre convalescence après une mastopexie, vous ne devez pas soulever d'objets lourds, faire des exercices qui sollicitent la région et, bien sûr, ne pas faire de mouvements brusques et rapides.



Vous pourrez reprendre votre vie quotidienne en respectant les avertissements ci-dessus après quelques jours, ou après la première semaine.

En savoir plus :

Dr Xavier Tenorio

Lu 14 fois









