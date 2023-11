Mauvaise nouvelle : Covid-19 : Un grand retour pour les fêtes ? Nouvel effet secondaire des vaccins.

Le Covid-19 n’a pas dit son dernier mot… au grand dam de tous ceux qui pensaient la pandémie derrière nous. Si les autorités ont décidé de ne pas prendre de mesures restrictives, elles restent tout de même attentives à l’évolution du virus. Notamment à celle des variants.

Le Covid-19 n’a pas totalement disparu. À l’approche de l’hiver, certains virologues craignent une augmentation exponentielle du nombre de contaminations.

Il y a quatre ans que le Covid-19 a émergé en France. Actuellement, aucune mesure restrictive en réponse à l'épidémie n'est en vigueur.



Cependant, le virus persiste. Chaque jour, de nouveaux cas de contamination sont signalés. En fait, le 22 novembre, Santé publique France a observé une augmentation des indicateurs syndromiques en médecine de ville, avec une tendance à la hausse du taux de positivité des tests.



Cette augmentation pourrait être attribuée à la baisse des températures. Selon Bruno Lina, virologue, qui a exprimé des préoccupations sur BFMTV, "il est probable qu'il y ait une remontée parce que cette remontée est directement liée au fait que les conditions climatiques favorisent la circulation du virus »

Une nouvelle vague pendant les fêtes ?

« On se tient prêt à accélérer la campagne de vaccination »

Pertes d’auditions post-vaccination : un problème qui touche les 30-65 ans

L’Agence nationale de sécurité du médicament termine son discours en rassurant sur les bénéfices des vaccins. « L’incidence de notification des cas de surdité suggère une fréquence de survenue très rare de ces troubles ». Conclut l’autorité sanitaire. Cependant, de nouvelles analyses vont être réalisées pour affiner le rôle du vaccin dans ces effets secondaires.





Actuellement, c’est le variant EG.5, qui circule majoritairement (41% des séquences). Toutefois, il est en train d’être rattrapé par le variant « Pirola » : « Le fait qu’va peut-être favoriser un tout petit peu une» , a ajouté le spécialiste.Ce variant serait assez résistant face au vaccin et provoquerait de nouveaux symptômes tels une irritation des yeux ou une éruption cutanée au niveau du visage. Toutefois, il ne serait pas plus contagieux que les variants précédents.De plus, les fêtes ont toujours été une période à risque. En effet, les Français vont se retrouver en grand nombre dans des pièces fermées, favorisant la contamination.« Pour les fêtes, ce qu’il est probable qu’il surviendra c’est uneà coronavirus » , a prédit le virologue. Il a toutefois assuré qu’on « ne va pas observer des grandes vagues épidémiques comme on l’a vu précédemment » .L’OMS a d’ailleurs tiré la sonnette d’alarme en rappelant que le Covid reste une « menace » . L’organisation a aussi ajouté qu’il ne s’agissait pas de la seule maladie dangereuse dont il faudra se méfier cet hiver.les autorités identifient un. Baptisé Pirola ou BA.2.86, il est déjà présent dans le département de l’Aube, et il préoccupe. La raison ? Ses nombreuses mutations, plus de 40, qui le rendent difficile à maîtriser.En étudiant les personnes contaminées, les scientifiques relèvent trois caractéristiques : une fièvre persistante pendant plusieurs jours, des symptômes similaires à ceux d’un gros rhume et des maux de tête.Des symptômes que le gouvernement juge ne pas être « particulièrement inquiétants » , comme l’a déclaré le ministre de la Santé.Toutefois, si ce variant semble moins violent que les précédents, il convient de garder de bonnes habitudes.Ainsi, le ministre rappelle : « On a des symptômes, on porte un masque, on va voir une personne fragile, on porte un masque. Aujourd’hui, quand vous avez le Covid, il est préférable de rester chez soi, de ne pas aller travailler » .En cas de hausse significative des cas de Covid, le gouvernement se tient prêt. «» , a confié Aurélien Rousseau sur le plateau de Télématin, précisant tout de même que les indicateurs restaient à des niveaux faibles.Avant de déployer la grosse artillerie,. « On sait ce que ça fait vivre au pays, ce que ça fait vivre au système de santé » , a-t-il rappelé.(ANSM) a observé unaux vaccins ARN messager. Il est possible que dans certains cas très rares, les personnes aient desl’ANSM a publié deux rapports sur les analyses d’un. D’après l’autorité sanitaire, ces cas de pertes d’auditions existent mais ils sont « très rares ». Pour l’instant. « À ce stade, le lien de causalité entre ce vaccin et les cas de surdité n’est pas établi. Mais il ne peut être exclu pour un certain nombre de cas. »D’après les chiffres avancés par l’étude, cette perte d’audition aurait touché. C’est à partir de 144 de ces cas post-injections, que l’ANSM a analysé la question avec l’aide de « deux spécialistes ORL ».Cette perte d’audition comme effet secondaire touche surtout les adultes. En effet, deux tiers des personnes vaccinées avec Pfizer-BioNTech qui signalent une perte d’audition étaient. Parmi eux, plus de la moitié déclare une surdité « légère » ou « moyenne 1er degré ».Mais ces effets secondaires peuvent être encore plus violents et inquiétants.Mais un rapport conclue que l’évolution « a été favorable pour la moitié avec des délais de régression connus dans quatre cas variant de un à quatre mois ».