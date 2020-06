Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Infos Business Médecine esthétique 2020 Sachez en plus sur la médecine esthétique en 2020 en lisant notre article !





Même les technologies utilisées sont purement conçues et étudiées pour les médecins : le laser, par exemple, a un pouvoir différent (plus élevé) que le laser pour les salons de beauté et a la possibilité de traitement et de guérison (et d'amélioration des imperfections) supérieur. Surtout lorsqu'il est utilisé dans des mains expertes par des médecins et des chirurgiens esthétiques. Beaucoup d'hommes et de femmes utilisent quotidiennement les technologies laser pour rester jeunes et beaux.

La Visite est un véritable Examen Médical de Médecine Esthétique qui tend à évaluer l'état physique complet du patient, nutritionnel, obésité ou cellulite, afin d'atteindre une approche médicale ou cosmétologique ciblée. Rajeunir avec de l'acide hyaluronique ou des injections à base de botulinum Des résultats esthétiques exceptionnels sont obtenus avec l'utilisation de Botulinum ou d'infiltrations (fillers) à base d'Acide Hyaluronique et de nombreux biostimulants de régénération cutanée, sans les risques associés (paralysie chronique permanente, réactions de rejet, granulomes d'hyper sensibilité, faible durée des traitements, incapacité à corriger l'erreur de l'injection).

Il suffit de 4 à 5 traitements pour obtenir un photo-rajeunissement semi-permanent, qui ne nécessite que quelques séances annuelles d'entretien ! Lèvres jeunes et volumineuses Pour véhiculer une image de jeunesse, les lèvres doivent être toniques et sans plis. On sait qu'au fil des années, ils se vident : en tant que jeunes, on peut retrouver le volume et le tonus, mais alors, le volume doit être contenu et le ton renforcé. Une solution est l'introduction de charges non permanentes car elle garantit un effet naturel : la technique implique l'insertion d'acide hyaluronique à différentes densités. Le plus léger, placé superficiellement, redessine la forme ; le plus dense, en profondeur, apporte soutien et volume. Sites internet à connaître : https://www.entourage.ch/fr/technologies/injectables/toxine-botulique/

Sites internet à connaître : https://www.entourage.ch/fr/technologies/injectables/toxine-botulique/

https://www.riccardomarsili.fr

