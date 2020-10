Meurtre de George Floyd : Derek Chauvin, le policier inculpé est libéré sous caution

Auteurs d’un meurtre atroce qui a suscité le ras-le-bol de tous les afro-américains, Derek Chauvin et ses 3 complices devraient être jugés en mars prochain. Leur acte avait causé la plus grande mobilisation antiraciste aux Etats-Unis. Les faits se sont passés le 25 mai à Minneapolis où Derek Chauvin s’est agenouillé sur le cou de la victime pendant 9 minutes. La vidéo de l’agonie de George Floyd partagée sur internet avait secoué le monde entier.



L’arrestation de l’agent de police Derek Chauvin se fera 4 jours plus tard. Une arrestation qui calmera les manifestations. Depuis lors, Derek Chauvin était détenu dans une prison de haute sécurité de la Minnesota qu’il avait quittée pour comparaître devant le juge le 11 septembre dernier. Il s’était présenté devant le juge avec ses complices Alexander Kueng, Thomas Lane et Tou Thao qui eux aussi ont été libérés sous caution quelques semaines plutôt.



Les 4 accusés avaient demandé l’abandon des accusations placées contre eux disant avoir utilisé la force face à un homme qui se débattait. L’avocat de Derek Chauvin ajoute : « George Floyd est probablement mort d’une surdose au fentanyl ». Ces arguments de l’avocat ont mis la famille de Floyd en colère. Le neveu George Floyd, Brandon Williams commente : « c’est de la folie » et au père de la famille d’ajouter : « Il est mort à cause d’un genou sur son cou, c’est l’autopsie qui le dit ».