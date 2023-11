Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Mini Abdominoplastie Paris, Le Dr Riccardo Marsili réponds à nos questions

La Mini Abdominoplastie est une procédure de chirurgie esthétique pas très connue. Le Dr Riccardo Marsili de Paris prends le temps de répondre à quelques questions sur cette chirrugie abdominale.



Qu'est-ce qu'une mini plastie abdominale ? Différences entre l'abdominoplastie et la mini plastie abdominale.

La mini-abdominoplastie, également connue sous le nom d'abdominoplastie partielle, est une alternative pour les patients qui ont une petite quantité de peau abdominale à retirer et dont la paroi musculaire n'est pas très proéminente. Cette technique de chirurgie corporelle est généralement utilisée pour les patients dont la zone abdominale commence à s'affaisser en raison de l'âge, ou qui ont un abdomen mince et souhaitent obtenir une meilleure silhouette.



Mais quelles sont les différences entre la mini-abdominoplastie et l'abdominoplastie ? Qu'est-ce qu'une mini-abdominoplastie ? Bien qu'elle ne soit pas aussi invasive que l'abdominoplastie, cette chirurgie corporelle est réalisée sous anesthésie générale. La taille de l'incision pratiquée lors d'une mini-abdominoplastie dépend de la quantité de peau à retirer, mais elle est généralement moins importante que lors d'une intervention traditionnelle. Quelles sont les différences entre l'abdominoplastie et la mini plastie abdominale ? L'une des principales différences entre l'abdominoplastie et la mini-abdominoplastie est la quantité de peau à retirer, mais il y en a d'autres. Une autre différence très caractéristique entre l'abdominoplastie et la mini-abdominoplastie est la cicatrice, qui est considérablement plus petite dans ce dernier cas. En effet, la mini-abdominoplastie ne répare que la partie inférieure du nombril, tandis que l'abdominoplastie répare et resserre l'ensemble de l'abdomen (au-dessus et au-dessous du nombril).

Non, la mini-abdominoplastie n'est pas exactement une abdominoplastie sans cicatrice, mais elle est minime et similaire, en termes de localisation et de longueur, à une césarienne. Dans certains cas, le chirurgien parvient à rendre la cicatrice pratiquement invisible en la plaçant juste au-dessus des poils pubiens, qui peuvent être dissimulés par le maillot.

Il faut toutefois garder à l'esprit que la taille de la cicatrice de l'abdominoplastie dépend toujours de la laxité de la peau. Si seul l'excès de peau est retiré de l'abdomen, la cicatrice s'étendra du haut du pubis vers les côtés (jusqu'aux plis inguinaux), mais se situera sous les sous-vêtements et pourra être facilement dissimulée. En revanche, chez les personnes ayant perdu beaucoup de poids (qui doivent enlever de la peau au niveau de l'abdomen et du bas du dos), la cicatrice de l'abdominoplastie entoure les hanches du patient. Comment procéder lors d’une abdominoplastie Après les différences, on va aborder maintenant le type de technique utilisé. Étant donné que dans la mini-abdominoplastie, seule la partie inférieure de l'abdomen est reconstruite, il n'est pas nécessaire (dans la plupart des cas) de repositionner le nombril. En revanche, dans le cas d'une abdominoplastie, il s'agira d'un geste à effectuer. Le spécialiste peut ainsi modifier la forme, la taille, la hauteur et/ou l'emplacement du nombril en fonction des besoins de chaque patient.

Les deux interventions sont réalisées sous anesthésie générale et doivent être effectuées dans un bloc opératoire équipé. La principale différence est que l'abdominoplastie dure entre 2 et 3 heures, tandis que la mini-abdominoplastie réduit le temps de moitié (1 à 2 heures). Cependant, malgré la différence de durée de l'intervention, dans les deux cas, le patient doit rester en observation pendant au moins 24 heures dans le cadre de la période postopératoire, qui est similaire dans les deux cas. Abdominoplastie ou mini-abdominoplastie : laquelle choisir ? Une fois que vous avez obtenu les informations sur la mini-abdominoplastie et les similitudes et différences respectives entre celle-ci et l'abdominoplastie, vous vous demandez peut-être quelle est la meilleure option pour vous. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucune de ces deux interventions ne permet de perdre du poids ou de muscler le ventre. De plus, bien que leurs résultats soient techniquement permanents, les variations de poids après l'opération peuvent réduire le résultat positif, d'où l'importance de maintenir un poids constant et de reporter l'opération si vous souhaitez être à nouveau enceinte.

Dans tous les cas, le chirurgien se chargera de vous conseiller sur la technique la mieux adaptée à votre cas. Le choix d'une opération ou d'une autre dépendra réellement des objectifs et de la situation de chaque patiente.



En savoir plus : Qu'est-ce qu'une mini plastie abdominale ? Différences entre l'abdominoplastie et la mini plastie abdominale.La mini-abdominoplastie, également connue sous le nom d'abdominoplastie partielle, est une alternative pour les patients qui ont une petite quantité de peau abdominale à retirer et dont la paroi musculaire n'est pas très proéminente. Cette technique de chirurgie corporelle est généralement utilisée pour les patients dont la zone abdominale commence à s'affaisser en raison de l'âge, ou qui ont un abdomen mince et souhaitent obtenir une meilleure silhouette.Bien qu'elle ne soit pas aussi invasive que l'abdominoplastie, cette chirurgie corporelle est réalisée sous anesthésie générale. La taille de l'incision pratiquée lors d'une mini-abdominoplastie dépend de la quantité de peau à retirer, mais elle est généralement moins importante que lors d'une intervention traditionnelle.L'une des principales différences entre l'abdominoplastie et la mini-abdominoplastie est la quantité de peau à retirer, mais il y en a d'autres. Une autre différence très caractéristique entre l'abdominoplastie et la mini-abdominoplastie est la cicatrice, qui est considérablement plus petite dans ce dernier cas. En effet, la mini-abdominoplastie ne répare que la partie inférieure du nombril, tandis que l'abdominoplastie répare et resserre l'ensemble de l'abdomen (au-dessus et au-dessous du nombril).Non, la mini-abdominoplastie n'est pas exactement une abdominoplastie sans cicatrice, mais elle est minime et similaire, en termes de localisation et de longueur, à une césarienne. Dans certains cas, le chirurgien parvient à rendre la cicatrice pratiquement invisible en la plaçant juste au-dessus des poils pubiens, qui peuvent être dissimulés par le maillot.Il faut toutefois garder à l'esprit que la taille de la cicatrice de l'abdominoplastie dépend toujours de la laxité de la peau. Si seul l'excès de peau est retiré de l'abdomen, la cicatrice s'étendra du haut du pubis vers les côtés (jusqu'aux plis inguinaux), mais se situera sous les sous-vêtements et pourra être facilement dissimulée. En revanche, chez les personnes ayant perdu beaucoup de poids (qui doivent enlever de la peau au niveau de l'abdomen et du bas du dos), la cicatrice de l'abdominoplastie entoure les hanches du patient.Après les différences, on va aborder maintenant le type de technique utilisé. Étant donné que dans la mini-abdominoplastie, seule la partie inférieure de l'abdomen est reconstruite, il n'est pas nécessaire (dans la plupart des cas) de repositionner le nombril. En revanche, dans le cas d'une abdominoplastie, il s'agira d'un geste à effectuer. Le spécialiste peut ainsi modifier la forme, la taille, la hauteur et/ou l'emplacement du nombril en fonction des besoins de chaque patient.Les deux interventions sont réalisées sous anesthésie générale et doivent être effectuées dans un bloc opératoire équipé. La principale différence est que l'abdominoplastie dure entre 2 et 3 heures, tandis que la mini-abdominoplastie réduit le temps de moitié (1 à 2 heures). Cependant, malgré la différence de durée de l'intervention, dans les deux cas, le patient doit rester en observation pendant au moins 24 heures dans le cadre de la période postopératoire, qui est similaire dans les deux cas.Une fois que vous avez obtenu les informations sur la mini-abdominoplastie et les similitudes et différences respectives entre celle-ci et l'abdominoplastie, vous vous demandez peut-être quelle est la meilleure option pour vous. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucune de ces deux interventions ne permet de perdre du poids ou de muscler le ventre. De plus, bien que leurs résultats soient techniquement permanents, les variations de poids après l'opération peuvent réduire le résultat positif, d'où l'importance de maintenir un poids constant et de reporter l'opération si vous souhaitez être à nouveau enceinte.Dans tous les cas, le chirurgien se chargera de vous conseiller sur la technique la mieux adaptée à votre cas. Le choix d'une opération ou d'une autre dépendra réellement des objectifs et de la situation de chaque patiente.En savoir plus : https://www.riccardomarsili.fr/abdominoplastie-mini-abdominoplastie-choisir



josie bonet

Lu 37 fois









Flashback : < > Injections pour le visage, le Dr Sandrine Grept Locher de Genève répond à vos questions Comblement du visage, Le Dr Grept Locher réponds à nos questions Rhinoplastie non médicale, le Dr Grept Locher de Genève réponds à nos questions Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique