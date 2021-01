Monnaie numérique: qui sont vraiment les cryptomaniaques?

Les préoccupations concernant le blanchiment d'argent et la capacité des entreprises financières à connaître l'identité de leurs clients sont au premier plan du débat sur la cryptomonnaie. Alors que les critiques affirment que des instruments comme Bitcoin facilitent le transfert illicite de fonds, les défenseurs de la cryptomonnaie affirment que le réseau de registres numériques connu sous le nom de blockchain permet de tracer l'argent plus facilement que l'argent liquide et peut, en fait, aider les forces de l'ordre.



Christine Lagarde, a déclaré le même mois que la banque envisageait «très sérieusement» la création d'un euro numérique, lors d’une réunion virtuelle organisée par le Fonds monétaire international.

Elle a rappelé que la pandémie du covid-19 a conduit à de nombreux changements structurels, y compris la façon dont « nous travaillons, nous faisons du commerce et nous payons ».

Source: developpez.com/actu/311789/ du 2021-01-17 par Stéphane le calme, Chroniqueur Actualités





Selon le nouveau rapport d’étude publié cette semaine par Bitwise Inc, fournisseur de solutions technologiques et de services de gestion des données, 95 % du volume des échanges de bitcoin au comptant est truqué par des bourses non réglementées.

Selon CNBC*1, l'analyse de Bitwise a révélé que « la quasi-totalité du volume » déclaré sur 71 des 81 bourses bitcoin disponibles est du « wash trading ». Le wash trading est un terme qui décrit la même personne achetant et vendant le bitcoin en même temps. En d'autres termes, ce commerce n'est pas réel. La rumeur circule depuis longtemps sur le marché du bitcoin, et M. Hougan*2 affirme que Bitwise est le premier à se pencher sur les bourses qui fournissent un volume réel.

*1 une chaîne de télévision américaine diffusant des nouvelles financières 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

*2 Matthew Hougan, responsable mondial de la recherche chez Bitwise.

Source: developpez.com/actu/252463/ du 2019-03-23 par Stan Adkens, Chroniqueur Actualités





Bien que la candidate au Trésor américain, Mme Yellen ait été équilibrée dans ses dernières remarques à propos des crypto-monnaies, elle a proposé une taxe sur les gains non réalisés. Dans l’immédiat, c’est une simple considération, mais alors que les marchés atteignent des sommets (certains prédisent même que le Bitcoin pourrait décupler d’ici fin 2021), cela pourrait être désastreux.

En tant que secrétaire au Trésor, Yellen jouerait un rôle considérable dans la politique budgétaire américaine. Ces derniers jours, elle a indiqué: « Je pense qu’il est important que nous considérions les avantages des crypto-monnaies et autres actifs numériques, ainsi que le potentiel qu’ils ont pour améliorer l’efficacité du système financier. »

Source: news.chastin.com/