Moustique tigre : la Corse placée en alerte rouge

La situation est assez préoccupante selon le site Vigilance moustiques. On reconnaît depuis longtemps cette région pour une présence particulière de ce moustique. La saison plus ou moins chaude est très favorable pour la multiplication de ce moustique qui envahit très rapidement les habitations. Près de 67% du territoire est concerné parce que l’espèce est non seulement présente mais très active. Depuis un peu moins d’une vingtaine d'années, la Corse connaît une présence du moustique tigre et semble sous ses menaces.



Selon les informations disponibles, la situation est plus préoccupante par endroits. Le moustique est présent mais moins envahissant dans : la Vendée ; Mayenne ; Loire-Atlantique ; et Maine-et-Loire. Ces départements sont aussi en alerte rouge même si la menace n’est pas assez forte comme dans d’autres départements comme la Corse-du-Sud. La Haute Corse ; le Gard, L’Hérault ; Les Pyrénées-Orientales ; le Tarn-et- Garonne ; Paris ; le Var ; les Alpes-Maritimes : les Bouches-du-Rhône… sont les endroits les plus à risque qui nécessitent plus d’attention.