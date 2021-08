Naturopathie : Ces 4 trésors qui dorment dans vos placards

Editoweb Magazine propose des commentaires d'actualité et de la littérature, des textes littéraires - sciences fiction, polar, littérature fantastique, ésotérisme - et des infos en temps réel.

​Nous les connaissons tous, nous les voyons ou les utilisons tous les jours, et si nous sommes un peu curieux, nous connaissons plus ou moins leurs vertus… Mais nous n’en profitons pas assez… Quel dommage !



Ce ne sont pas des « produits miracles ». Mais que vous soyez malade ou non, ce sont d’excellents adjuvants de santé.





Le jus de citron tiède



Le vinaigre de cidre



Le bicarbonate de soude



La pomme.





Le jus de citron tiède, à jeun



Depuis des années, je ne commence jamais une journée sans lui et j’y ajoute un petit « plus » : le vinaigre de pomme.



Mode d’emploi : pressez un citron bio et ajoutez de l’eau chaude (mais pas brûlante), puis une cuillère à café de vinaigre de pomme. Buvez à jeun, si possible cinq à dix minutes avant votre petit déjeuner. Surtout ne rajoutez ni sucre ni miel !



On lit beaucoup de choses à propos du jus de citron, notamment :



Que le citron tiède à jeun apporte de la vitamine C et alcalinise le terrain.



Que le citron tiède à jeun permet à votre foie de mieux éliminer les toxines



Que le citron vous apporte de la vitamine C ainsi que des vitamines B et les principales vitamines antioxydantes. Il apporte également du magnésium, du potassium, du calcium, du phosphore, du manganèse, du fer et du cuivre.



Que le citron tiède aide à régulariser le poids et nous y reviendrons en vous parlant du vinaigre de pomme.



Que le citron tiède à jeun stimule le système immunitaire



Qu’il prévient les infections de la gorge et les rhumes



Qu’il améliore le teint de la peau



Qu’il vous aide à conserver des gencives et des dents saines et à avoir bonne haleine (j’y reviendrai un peu plus loin).



Qu’il aide à lutter contre la constipation



Qu’il aide à combattre les infections et les allergies



Qu’il réduit l’appétit



Qu’il aide à contrôler votre tension artérielle…



Impossible de vous garantir que tout cela est vrai et de toute façon les preuves dites « scientifiques » semblent difficiles à rassembler.



Par contre, toutes les personnes le faisant disent en tirer profit même si elles ont lu, ici ou là, que cela ne servait à rien.



La médecine ayurvédique insiste sur les rituels du matin et vous invite à ne pas les négliger. Un rituel est une « attention à soi ». Ne devenons pas obsessionnels du rituel mais ne le négligeons pas non plus : aimons-nous sans narcissisme ni stress du manque !



Vous pouvez aussi considérer cette pratique comme une forme de méditation : peu importe le temps que vous y passez ou la réalité objective de tous les bienfaits supposés, c’est la régularité qui compte !



Question : pendant combien de temps ?



Réponse : comme vous le sentez !



Question : pour qui ?



Réponse : pour tous ceux qui en ressentent un bienfait. Il est évident que si votre estomac ne le supporte pas, abstenez-vous en. D’autres, au contraire, vous diront qu’avec cette pratique ils ont calmé tous leurs problèmes et douleurs d’estomac.



Certains prétendent que le citron peut affaiblir l’émail dentaire et conseillent donc de boire la solution à la paille. .



Chacun aura sa propre réponse en fonction de son propre ressenti et c’est celui-ci qui compte.



Les bienfaits d’une tisane détox à prendre en cas d’excès alimentaires ou médicamenteux, pendant quelques jours.



Faites bouillir dans un litre d’eau un citron entier (bio) avec du gingembre (frais si possible) et du curcuma, laissez infuser puis boire tout au long de la journée. Vous pouvez remplacer l’eau par un bon thé vert japonais en feuilles.









Le vinaigre de cidre (ou de pomme)



N’utilisez que du vinaigre de pomme bio de première qualité et non pasteurisé !



Là encore vous lirez toutes sortes de choses dans les librairies, dans les magazines et sur les sites au sujet du vinaigre de cidre.



2 cuillères à café de vinaigre de cidre et 1 de miel dans 100 ml d'eau riche en sodium : c'est le cocktail dit de Jarvis dont vous verrez ci-dessous les nombreux usages possibles. En règle générale, pour soutenir la vitalité et la santé musculaire d'une personne active, il est conseillé d'en boire au minimum 1/2 verre par jour, mais on peut aller jusqu'à 3 verres par jour.



Le vinaigre de cidre est très riche en phosphore, en calcium, en magnésium, en potassium, en soufre, en fluor, en fer, en bore, en silice et en vitamine A, d’où ses effets nutritionnels bénéfiques sur la peau qui viennent en plus des effets anti-infectieux de ses différents acides (acide acétique, acide tartrique, acide citrique).



Actif en prévention ou en complément des traitements du diabète de type II ?



Il serait également actif contre l’hypertension et nous aiderait à maigrir, mais rien ne semble définitivement prouvé.



En compresses et enveloppements (pendant vingt minutes) il peut soulager les douleurs variqueuses.



Il contient et vous apporte de multiples antioxydants et de ce fait certains le recommandent pour une meilleure santé cardio-vasculaire. L’acide acétique aiderait votre corps à se détoxiquer. L’association avec le jus de citron tiède est donc bien logique !



C’est ce même acide qui rend le vinaigre de cidre antiseptique et qui, avec les autres composants, redonne éclat à votre peau.



Il peut vous aider (en boisson, toujours diluée dans un grand verre d’eau) à récupérer de la fatigue et douleur musculaires.



Il soulage de nombreux troubles digestifs même en cas d’inflammation de l’œsophage ou de reflux gastroduodénaux, d’où son association au jus de citron tiède, à jeun.



Il est efficace, en gargarismes, contre les infections de la gorge. Attention toutefois aux effets de l’acide sur les dents et brossez-vous bien les dents après le gargarisme.



Une étude menée auprès de 2 385 adolescents de 14 ans a démontré qu’une consommation régulière de vinaigre pourrait augmenter l’érosion des dents et l’usure de l’émail. De plus, ces effets pourraient être à l’origine du développement et de l’intensité des problèmes d’hypersensibilité dentaire.



Il peut être utilisé en tamponnements et lavages d’oreille en cas d’otite externe.



En compresses ou tamponnement il est très actif :



Contre les infections cutanées et en particulier l’acné



Contre les coups de soleil et je l’ai personnellement vérifié : prenez une compresse ou un gant de toilette et n’hésitez pas à bien couvrir la zone.



Quelques gouttes dans votre shampoing vous aideront à vous débarrasser des pellicules.



Mais c’est ailleurs que vous en tirerez le meilleur profit… sur les pieds et en particulier en cas de mycose unguéale. Cette infection que l’on attrape souvent à la piscine ou à la plage est due à un champignon : le candida albicans. La macération des pieds dans les chaussures type tennis ou basket n’arrange pas le problème.



Si vous êtes porteur de cette infection, vos ongles des pieds jaunissent inexorablement. Les traitements médicamenteux sont longs, coûteux et pas toujours efficaces. Le vinaigre de cidre l’est beaucoup plus, à condition… de l’appliquer régulièrement, matin et soir, pendant quelques minutes, avec des cotons démaquillants en compresses sur les ongles atteints.



N’hésitez pas à prolonger jusqu’au retour à la normalité de vos ongles et à aérer votre pied. Petit plus : des applications régulières sur tout le pied vous débarrasseront des mauvaises odeurs.



Plus généralement, il peut être conseillé comme un déodorant naturel des pieds, des aisselles et même contre les démangeaisons.



N’hésitez pas à l’appliquer sur la peau après une piqûre d’insecte.



Si votre chien à des puces, n’hésitez pas à lui en appliquer. Vous pouvez également en ajouter un peu à son alimentation.



A utiliser régulièrement en assaisonnement dans les salades et crudités, avec un mélange d’huile d’olive et de colza bios et toutes les épices que vous connaissez dont le curcuma, le poivre et le gingembre.





C’est bien connu : Une pomme par jour éloigne le médecin !



Nos grands-mères le savaient bien : une pomme par jour éloigne le médecin. Winston Churchill avait ajouté « pourvu que l’on vise bien ! ».



Une pomme bio de bonne qualité apporte de la vitamine C et de la quercétine qui se trouve principalement sous la peau et dont les propriétés immuno, vasculo-tonifiantes et antiallergiques sont bien reconnues.



C’est probablement à cause de cette quercétine que la pomme a également des effets anti-inflammatoires sur les inflammations pulmonaires et les sifflements respiratoires.



Par sa pectine et ses fibres, la pomme a un effet prébiotique et contribue donc à régulariser notre transit et notre flore intestinale.



Des études semblent indiquer qu’elle aide à réduire le mauvais cholestérol (cholestérol LDL) et augmenter le bon (cholestérol HDL). Alors pourquoi s’en priver et lui préférer des fruits exotiques, qui sont souvent plus sucrés et dont les « poids carbone » sont beaucoup plus lourd pour notre environnement ?



Et si la pomme avait des effets supérieurs aux statines pour réduire le cholestérol ?









Cette poudre blanche dans vos placards



Le bicarbonate de soude ou de sodium, même de qualité pharmaceutique, ne coûte pas cher.



Passons sur son intérêt purement domestique :



Désodorisant dans vos réfrigérateurs et cendriers



Nettoyant de vos cuvettes de WC avec du vinaigre blanc



Nettoyant de vos fruits et légumes avant consommation



Améliore les effets de sa lessive sur le linge et est « anticalcaire »



Nettoyant de surface et de votre fer à repasser



Poudre pour lever les pâtisseries



Il renforce l’efficacité de votre shampoing



Insecticide naturel pour votre jardin en le mélangeant à de l’huile d’olive



Améliore la conservation des fleurs…



Mais c’est d’abord notre santé qui nous intéresse !



Pris avant les repas, dans un peu d’eau avec quelques gouttes de jus de citron, il permet de calmer les douleurs de l’œsophage et de l’estomac et de lutter contre les remontées acides.



C’est un exfoliant naturel qui aide à éliminer les cellules mortes et à adoucir la peau. Pour celle-ci, vous pouvez mélanger trois doses de bicarbonate avec une dose d’eau et pour adoucir les mains vous préparerez une pâte en le mélangeant à parts égales avec du miel.



Si vous avez de l’acné, appliquez une pâte avec du bicarbonate et quelques gouttes de citron.



Le bicarbonate de soude peut remplacer vos meilleurs déodorants, et bien entendu il est sans aucune toxicité. Mettez en une pincée sur chaque aisselle après la douche et vous serez surpris des résultats !



Sur le visage, mélangé avec un peu de yaourt, il permet de prévenir l’apparition de points noirs si vous l’appliquez régulièrement.



Une étude confirme que sa prise régulière améliore la forme et la vitalité.



En bains de bouche il peut guérir des aphtes.



Il blanchit les dents et peut efficacement remplacer votre dentifrice.



Pour prévenir ou traiter les problèmes de gencives (maladies du parodonte) qui conduisent au déchaussement des dents. De nombreuses bactéries et parasites sont impliquées et le traitement antibiotique que prescrit le dentiste ne suffit pas si vous ne pratiquez pas une hygiène régulière.



De plus l’infection chronique des gencives peut être à l’origine de nombreuses maladies dont les maladies cardiovasculaires .



Utiliser une brosse à dent souple (18/100), mettez un peu de bicarbonate dessus, puis quelques gouttes d’eau oxygénée à 10 volumes (ou tremper dans un mélange moitié eau oxygénée, moitié eau minérale). Brossez consciencieusement toutes les surfaces internes et externes, crachez et ne rincez pas.



N’oubliez pas, qu’avec l’âge, les espaces dentaires s’agrandissent et peuvent laisser de la nourriture s’accumuler. Il est indispensable de l’éliminer si vous voulez prévenir les tassements et les infections. Pour ce faire utilisez une brossette ou un fil dentaire.



Garnissez-en donc vos placards, mangez des pommes bio toute l’année, préparez de bons assaisonnements, commencez votre journée par la pause citron, soyez attentif à votre santé.







Bonne lecture et prenez soin de vous.





Jean-Michel GRIVEAU











