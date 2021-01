Nicolas Sarkozy confronté à une enquête ouverte pour "trafic d'influence"

Nicolas Sarkozy est de nouveau dans le viseur du PNP. Ce vendredi 15 janvier 2021, Parquet National Financier a confirmé avoir ouvert une enquête préliminaire avec pour chefs « trafic d'influence » et « blanchiment de crime ou de délit » à l'encontre de l'ancien président de la République sur ses activités lucratives de conseil en Russie.



Selon les informations, le parquet anticorruption qui s’était débattu avec Nicolas Sarkozy en décembre 2020 serait sur les traces de l’ancien président depuis l’été 2020. Le parquet enquête principalement sur les rémunérations dont bénéficie M. Sarkozy de la part d’une société d’assurance russe Reso Garatia contrôlé par deux milliardaires russes d’origine américaine.

« La justice cherche à vérifier si l'ancien chef de l'Etat a seulement agi comme consultant, ce qui serait parfaitement légal, ou s'il se serait adonné à des activités de lobbying potentiellement délictuelles pour le compte des oligarques russes », écrit Mediapart comme motif à l’ouverture de l’enquête.



Le contrat conclu en 2019 entre la société russe et l’ancien chef de l’état porterait sur plusieurs années avec un montant de 3 millions d'euros. Nicolas Sarkozy aurait déjà touché un paiement de 500.000 euros au titre de ce contrat, début 2020 d’après nos informations.





Pour rappel, la société russe Reso Garantia, fondée en 1991, est l'une des principales sociétés d'assurance en Russie, spécialisée notamment dans l'assurance auto/moto, avec plus de 34.000 agents dans ce pays et 11 millions de clients.