Niger: des enfants meurent à Maradi dans l’incendie de leur école en paille

Le Niger est entré dans un deuil pas comme les autres depuis ce lundi. Dans le sud, une école dont les infrastructures ne sont pas les meilleures en qualité a connu un incendie mortel. C’est précisément la localité de Maradi qui a enregistré ce malheureux évènement. Les constructions en pailles ont pris feu alors que des enfants y étaient pour les études.



Pour l’instant, on déplore 26 morts et environ 13 blessés. L’âge des victimes est compris entre 5 et 6 ans. Ces mineurs, et probablement les futurs cadres du Niger ont vu la fin de leur rêve, plongeant les parents dans le deuil.