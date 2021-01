Nintendo Switch Pro: Elle se précise

La Nintendo Switch Pro est bien réelle. Les fans tout autour du ,onde sont à l’affût d'informations de la part de Nintendo. En attendant, le leaker SciresM dévoile de nouveaux éléments de sa fiche technique. On Y retrouve notamment un écran OLED, un support 4K ainsi que son nom de code Aula.



En septembre dernier, le constructeur avait demandé aux studios de création de passer à l'ultra HD pour leurs jeux Switch. Ceci pourrait annoncer la transition de la console vers une résolution plus élevée. Selon SciresM, “il pourrait s'agir de la 4K, compte tenu des signes que je retrouve dans le firmware”, avant de préciser que “rien n'a encore été confirmé” et qu'il “pourrait se tromper”.



Toujours selon le leaker: “la console en elle-même a définitivement un meilleur écran”, il affirmera après qu'il s'agit d'un écran OLED. La version portable de la Switch Pro ne devrait cependant pas afficher une meilleure résolution. La 4K ne serait disponible qu'en mode dock.



Le leaker SciresM évoque aussi une autonomie "significativement" augmentée comparée à la version standard. Une bonne nouvelle pour les joueurs alors que Nintendo recommande de recharger la batterie tous les six mois pour ne pas perde d'autonomie.

Selon lui, les jeux bénéficieraient des mêmes améliorations que les jeux PS4 fonctionnant via PS4 Pro.



Il reste encor difficile de confirmer ces informations. Malgré que de nombreux indices aillent dans cette direction, Nintendo n'a encore rien dévoilée La Switch a dépassée en terme de vente la NES et reste un succès pour Nintendo. La firme devra tout de même se confronter aux consoles de nouvelle génération de Sony et Microsoft. On peut alors penser que proposer une console à la hauteur de sa génération technologiquement serait pertinent.