Nouvelle Zélande : fin du Covid-19.

Le patron de la New Zeeland Rugby à déclaré : << Nous sommes incroyablement fiers, et reconnaissant d' être la première compétition sportive professionnelle dans le monde en position de permettre à nos équipes de jouer à nouveau devant leurs fans >>. Une compétition qui opposait les franchises de Nouvelle-Zélande, d’Australie, d’Afrique du sud, d’Argentine et du Japon avant que la pandémie du corona virus ne vienne causer sa suspension.





Le 28 février dernier, le premier cas positif de Covid-19 est signalé dans le pays. Il s’agit d’un homme de soixante ans revenu d’Iran. Ce qui entraîna une quarantaine de 14 jours pour tous les nouveaux arrivants sur le sol néo-zélandais en début du mois de mars.





Après plusieurs réflexions, le gouvernement decide de fermer ses frontières à toutes personnes désirant se rendre en Nouvelle-Zélande le 19 mars 2020. Ensuite le gouvernement a demander à la population d’être stricte sur les gestes barrières de distanciation physique et un confinement stricte de sept semaines. Il a promi de punir sévèrement quiconque n’obéissant pas ses règles afin d’enrayer le virus dans le pays. Une punition qu’à connue le ministre de la santé qui à été rétrogradé. Un accompagnement financier a ensuite été octroyé à la population afin de ne pas se rendre au travail.





Hier, le pays a levé toutes les restrictions qui étaient mise en place pour lutter contre la propagation du virus sauf la fermeture des frontières. Après sept semaines de confinement dans de strictes conditions la cheffe du gouvernement Jacinda Ardern annonce la levée de l’ensemble des restrictions.





Ça faisait plus d’une semaine qu’il n’y avait plus qu’un seul cas actif. Le patient reste anonyme, mais il se trouve qu’il s’agirait d’une femme dans la cinquantaine qui serait liée à une chaîne de transmission du virus à Auckland. Cette femme a trouvé la guérison et n’était plus isolée, a annoncé Ashley Bloomfield, directeur général du ministère de la santé. Il demande aux néo-zélandais de ne pas crier vite victoire plutôt d’être sur leur garde en déclarant, << Le fait de n’avoir aucun cas actif pour la première fois depuis le 28 février est certainement un jalon important dans notre périple mais comme nous l’avons dit, il sera essentiel de maintenir la vigilance contre le Covid-19 >>.





C’est dans cette même optique que la première ministre Jacinda Ardern déclare, << le travail n’est pas fini, mais il ne faut pas nier qu’il s’agit d’une étape majeure >>. La Nouvelle-Zélande est saluée dans le monde pour son efficacité à enrayer le Covid-19 sur son territoire. La population néo-zélandaise elle se dit fier des gouvernants et leur font confiance.





Avec une population de 5 millions d’habitants, le pays a enregistré 1154 cas confirmés dont 22 décès.