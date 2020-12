Nouvelle souche du Covid-19: premier cas continental et vaccination

Le nouveau variant du Coronavirus apparu au Royaume-Uni serait de 50 a 70% plus contagieux selon une étude mise en ligne jeudi 14 décembre et résumée par l'un de ses auteurs, Nick Davies, biologiste à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Sur la base des données préliminaires disponibles", ce variant est fortement soupçonné d’être à l'origine de la flambée des cas dans le sud-est de l'Angleterre. Sur les trois régions concernées, il est en moyenne 56% plus contagieux que la souche précédemment en circulation.

Cette estimation, pas encore publiée dans une revue scientifique ni indépendamment analysée, reste toutefois cohérente avec les chiffres présentés lundi par d'autres chercheurs lors d'une conférence de presse.

Ces chercheurs sont membres du groupe NERVTAG et conseillent le Gouvernement britannique sur les virus respiratoires émergents.

Le premier ministre britannique, Boris Johnson, évoquait, dès le week-end dernier, des chiffres bien supérieurs à ceux-ci. Cependant, les autorités britanniques ont transmis à l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) l'estimation d'une transmission accrue de 40 à 70%, obtenue grâce à des données préliminaires récoltées via séquençage du génome du virus prélevé à Londres et dans le Sud-Est du pays.

Ce variant, baptisé VOC 202012/01 présente 22 mutations. L'un en particulier, nomme N501Y, se situe sur la protéine Spike du Coronavirus. Elle joue un rôle important dans l'infection.

Une part de plus en plus importante des infections détectées concerne ce virus. De 25% en novembre, ce chiffre est passé à 60% début décembre. Selon Nick Davies, "si la tendance actuelle se prolonge, le nouveau variant pourrait représenter 90% des cas d'ici mi-janvier".