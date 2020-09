Palais de l’Élysée: 930 000 € et 15 000 feuilles d’or pour restaurer le salon doré

La rénovation du salon doré du palais de l’Elysée à Paris a nécessité 930 000 € comme budget, cinq semaines en temps avec la participation d’une centaine d’artisans. En attendant l’édition 2020 des journées européennes du patrimoine organisées les samedi 19 et dimanche 20 Septembre, le président français a félicité les artisans qui se sont chargés de la rénovation disant même qu’ils avaient de l’art dans les mains.

Le journal quotidien le Parisien rapporte que le président a réuni toutes les personnes impliquées dans ce joli travail accompli et a adressé quelques mots à leur égard. « Quand on voit à quel point les éléments revivent, comme les fleurs et les nymphes ressortent, ça s’est complètement transformé ! Bravo, cette pièce vibre totalement différemment », a déclaré Emmanuel Macron.



Le salon doré, une pièce très symbolique pour la présidence française n’avait pas été rénovée depuis plus de 70 ans. Aujourd’hui cette pièce sert de bureau à Emmanuel Macron et elle a servi de pièce de travail à l’ensemble des présidents de la Ve République sauf Valéry Giscard d’Estaing.

Le portrait officiel d’Emmanuel Macron a été accroché au mur et ces lieux servent aussi de décor aux allocutions officielles. Les artisans impliqués dans cette rénovation se sont répartis en deux équipes qui travaillaient de 7h à 23h. Ces heures de travail en valaient la peine, estime le maître d’ouvrage Jean-François Delhay.



Selon la restauratrice des peintures, Marie Bégué, l’aménagement fait en 1861 pour l’impératrice Eugénie est très médiocre. Pour ce fait, le rafraîchissement du salon doré a coûté 15 000 feuilles d’or pour 390 grammes de métal précieux. Cette rénovation se déduit des 5 millions d’euros qui sont débloqués chaque année pour les travaux de restauration conduits par l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliser de la culture (Oppic)