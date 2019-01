Patrick Sébastien lance serviettes et saucissons dans le BitCoin

Plus sérieusement, qu'est-ce que Bitcoin Robot? Patrick Sébastien nous informe que 0,1% parmi nous contrôlent près de 90% de la richesse mondiale. Ainsi a-t-il l'ambition de réduire ces 90% à 20% sans provoquer de crise financière mondiale. Faut-il compter Patrick Sébastien comme possesseur d'une partie de ces 20%? Nous n'avons pas l'info. Mais peut-être va-t-il l'expliquer? Ce serait sympa qu'il le fasse en imitant Bourvil, un des grands de ce monde.



Gérard Depardieu se lance aussi de tout son poids dans Bitcoin Robot. C'est révolutionnaire dit-il. Quelle est l'originalité de Bitcoin Robot? Une interview du Directeur technique nous renseigne : Bitcoin Robot a recruté une équipe d'espions et possède des millions de robots qui visitent les réseaux sociaux et rassemblent des données en temps réel : des images, du texte, des vidéos également et, plus généralement, tout ce que les gens publient. Puis, ces données sont analysées et croisées avec celles des sociétés cotées en bourse. Il se dégage alors des tendances, les unes positives, les autres négatives. Lorsque la tendance est positive, Bitcoin Robot parie sur les actions à tendance positive pour les faire monter. Lorsque la tendance est négative, les robots parient à la baisse pour faire chuter les actions. Ne foncez tout de même pas sur Bitcoin Robot car il s'agit d'un logiciel en version bêta.



Et si tout ça, pour Patrick Sébastien, c'était dans le but de s'acheter une chaîne TV ou encore de créer son propre media? Ça dépend s'il ambitionne de figurer parmi les 20% les plus fortunés ou pas. A moins qu'il y soit déjà? La vache, ça peut rapporter gros les serviettes et les torchons !