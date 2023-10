Paupières tombantes après injection de botox

Editoweb Magazine propose des commentaires d'actualité et de la littérature, des textes littéraires - sciences fiction, polar, littérature fantastique, ésotérisme - et des infos en temps réel.

Les yeux tombants sont l'une des imperfections les plus gênantes.



La raison en est simple : le regard représente un aspect fondamental de notre visage. Le regard représente un aspect fondamental de notre visage, un affaissement des paupières et/ou de toute la zone périoculaire, ainsi que l'apparition de poches et de cernes nous font certainement paraître plus fatigués et moins jeunes.







La Médecine Injective Esthétique Faciale nous offre des solutions très efficaces pour nous redonner un air de jeunesse, avec des yeux plus brillants, plus ouverts et une peau bien lissée.



Avant de parler des traitements, je voudrais donner un conseil :



Ne vous laissez pas abuser par les patchs pour les yeux qui soulèvent les paupières supérieures ou les crèmes qui éliminent les poches, ils ne peuvent pas fonctionner lorsque le symptôme est beaucoup plus avancé.



L'âge fait paraître les yeux plus petits et souvent inégalement cernés.



Le changement se produit si progressivement que l'on ne s'aperçoit de la situation que lorsqu'elle s'aggrave.



Vieillissement des yeux : quelles en sont les causes ?



Les paupières tombantes, les rides et les poches sont une caractéristique que nous présentons tous tôt ou tard.



La cause est à rechercher dans le vieillissement. En effet, au fil des années, notre organisme est de moins en moins capable de produire de l'acide hyaluronique, l'un des composants fondamentaux du tissu conjonctif. On peut imaginer l'acide hyaluronique comme une sorte d'échafaudage qui donne de la texture et de la turgescence aux tissus.



Lorsque nous passons la quarantaine, la production d'acide hyaluronique diminue physiologiquement, ce qui entraîne un affaissement des tissus. La paupière supérieure tombante est l'un des premiers effets de ce processus. Dans cet article, nous verrons comment corriger cette imperfection.



Œil tombant : remèdes non chirurgicaux



L'une des interventions les plus demandées dans mon cabinet de Milan et de Catane est la correction de ce que l'on appelle l'œil tombant.



Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce problème n'est pas uniquement résolu par la blépharoplastie, bien au contraire.



Les solutions non chirurgicales proposées par la Médecine Esthétique du Visage sont de plus en plus efficaces et offrent des résultats qui ne sont en rien inférieurs à ceux offerts par la Chirurgie Plastique.



L'avantage de ces traitements réside non seulement dans la qualité des résultats obtenus, mais aussi dans une nette réduction des risques liés à l'intervention et dans des temps de récupération plus courts.

Botox, micro-Botox, Redensity II et CO2 Eye Lifting : les remèdes à l'affaissement des yeux en Médecine Esthétique



Heureusement, la Médecine Esthétique a beaucoup progressé et propose aujourd'hui des solutions pour protéger la zone périoculaire et traiter le vieillissement des paupières supérieures et inférieures en éliminant l'excès de peau et les poches.



Il s'agit d'une approche multidimensionnelle, peu invasive, avec un plan planifié pour remédier à la gêne fonctionnelle et au défaut structurel des paupières lourdes et tombantes, ainsi qu'à la dermatocalisation irrégulière.



Paupières tombantes



1. Etirer et remonter la paupière supérieure tombante : Botox front et yeux



Avec l'âge, les sourcils et les paupières s'alourdissent et s'affaissent, pouvant aller jusqu'au ptosis, c'est-à-dire que le bord de la paupière supérieure peut recouvrir partiellement ou complètement la pupille.



L'affaissement de la paupière supérieure est l'un des principaux facteurs de l'affaissement inesthétique des yeux.



Le Botox est l'un des meilleurs traitements pour corriger les yeux fatigués et les paupières tombantes.



Le traitement consiste en des injections de toxine botulique, une substance capable de bloquer les signaux chimiques provenant des nerfs et de détendre les muscles du visage qui provoquent les rides.



L'effet final du traitement est un regard plus détendu et moins fatigué.



2. Détendre les pattes d'oie avec le micro Botox



Le microbotox est un autre traitement utilisant le Botox qui a pour effet de détendre les tissus périoculaires.



Le microbotox est une technique innovante de micro-injections réalisées à un niveau superficiel.



Dans ce cas, les injections de Botox n'agissent donc pas sur les muscles profonds, comme dans le cas précédent, mais sur les muscles plus superficiels, ce qui donne à la peau et aux yeux un aspect plus jeune et plus frais.





Serge Teusher

