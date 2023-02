Pierre Palmade : l'humoriste demeure en hospitalisation

L'humoriste Pierre Palmade est actuellement hospitalisé au Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne, où il est pris en charge suite à un accident vasculaire cérébral (AVC) survenu samedi. Selon les informations relayées par Le Parisien, son état de santé n'est pas jugé critique mais l'AVC "n'est pas sans conséquence sur son état de santé".



Cette hospitalisation a empêché son transfert vers un établissement pénitentiaire, où il devait être placé en détention provisoire après la décision de la Cour d'appel de Paris. Le comédien de 54 ans est mis en examen pour homicide et blessures involontaires, suite à un accident de la route survenu en Seine-et-Marne le 10 février dernier, sous l'emprise de la cocaïne, qui a fait trois victimes, dont une jeune femme qui a perdu l'enfant qu'elle portait et un enfant de 6 ans.



La décision de la Cour d'appel de Paris a été prise en raison du "risque de réitération" de conduite sous l'emprise de la drogue, ainsi que pour préserver les investigations en cours dans le cadre de l'information judiciaire en cours. La cour a ainsi suivi les recommandations du parquet de Melun, qui avait fait appel de l'assignation à résidence de Pierre Palmade.



Le placement en détention provisoire doit désormais attendre l'amélioration de l'état de santé de l'humoriste, avant que le parquet de Melun ne prenne contact avec la direction interrégionale des services pénitentiaires pour trouver un établissement adapté disposant d'une unité hospitalière ou d'un dispositif médical pour accueillir Pierre Palmade.



Cette affaire a suscité une vive émotion dans le milieu artistique et médiatique, où Pierre Palmade est une figure connue et appréciée. Certains de ses collègues ont exprimé leur soutien sur les réseaux sociaux, tandis que d'autres ont appelé à la prudence et au respect de la présomption d'innocence. Cette affaire relance également le débat sur la lutte contre les addictions et la consommation de drogue, qui peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la santé et la sécurité des individus.