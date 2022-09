Plombier Paris 8ème reconnu par assurances

En savoir plus : Plombier Paris 8ème - 75008 Reconnu par les assurances (chauffagisteplombier.paris) Les problèmes de pression d'eau, l'usure et le mauvais entretien peuvent provoquer des fuites d'eau de certains éléments de la chaudière.Dans cet article, je vais vous parler des causes et des solutions possibles si votre chaudière présente des fuites d'eau et ne fonctionne pas correctement.Vous devez prendre des mesures immédiates pour résoudre le problème. Si votre chaudière présente une fuite d'eau, appelez immédiatement un technicien spécialisé, ou si vous êtes bricoleur, vous pouvez vérifier certains éléments de la chaudière et réparer la panne.LA CHAUDIÈRE PRÉSENTE UNE FUITE D'EAU : CAUSES ET REMÈDESPour vérifier immédiatement la cause de la fuite d'eau, vérifiez si cela se produit lorsque la chaudière est éteinte ou allumée, l'emplacement exact de la fuite et le niveau de pression.- L'une des causes les plus courantes des fuites d'eau de chaudière est la soupape de sécurité, qui sert à abaisser et à contrôler le niveau de pression de la chaudière.La valeur de la pression doit être réglée à 1,5 bar : si la pression est trop élevée, la soupape de décharge libérera l'eau pour faire baisser la pression, libérant ainsi une grande quantité d'eau pour éviter des dommages beaucoup plus graves.Pour remédier au problème, il faut faire baisser la pression de l'eau en ouvrant le robinet de purge du radiateur et en laissant s'échapper un peu d'eau, tout en éliminant les bulles d'air, de sorte que la valeur de la pression diminue.Si la valeur de pression est correctement réglée à 1,5 bar, la fuite peut provenir d'un tuyau ou d'un raccord, d'un joint ou de l'usure des composants internes.Avant de mettre vos mains sur ces composants, fermez le robinet d'eau principal et éteignez la chaudière.- Dans le cas d'une fuite au niveau d'un raccord, vous pouvez remplacer le joint usé par un nouveau et vous assurer que le raccord est bien serré et non desserré. Si, au contraire, il s'agit d'un tuyau qui fuit, retirez-le et remplacez-le par un nouveau.Faites appel à un plombier professionnel pour remplacer les composants endommagés et les réassembler correctement.- Si la fuite provient d'un élément interne tel que le serpentin, l'échangeur ou la pompe, ce problème peut être causé par l'usure de ceux-ci ou des joints. Les composants internes de la chaudière peuvent être endommagés par : les températures très élevées atteintes à l'intérieur de l'appareil ; les dépôts de calcaire et de rouille.Pour résoudre le problème, il est nécessaire de remplacer le joint ou de remplacer l'un des composants endommagés à l'origine de la fuite d'eau. Dans ce cas également, je vous conseille de vous adresser à un personnel expérimenté et qualifié.Rappelez-vous toujours que vous pouvez éviter la plupart de ces problèmes en appelant un technicien pour qu'il effectue un entretien annuel de l'appareil, cela évitera de graves dommages à la chaudière, fera durer votre appareil plus longtemps et évitera les augmentations de consommation dues à son mauvais fonctionnement.