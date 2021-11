Pologne : la tension monte à la frontière entre la police et des centaines de migrants

Ce lundi n’est pas comme les autres jours à la frontière. On remarque jusqu’à présent des milliers de citoyens biélorusses qui sont en train de forcer le passage. L’objectif et les intentions de ces migrants est pour le moment difficile à établir. Les actes de vandalisme deviennent inquiétants. Les migrants se mettent à détruire avec une violence sans pareille la haute clôture. Ce que ne veulent pas laisser faire les soldats polonais. Les migrants sont confrontés d’une part à la répression des policiers et d’autres part à celle des gardes de la frontière.